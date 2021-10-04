Нынешняя власть не предпринимает шагов для того, чтобы хоть как-нибудь снизить суммы в платежках украинцев, которые этой зимой однозначно будут выше, чем минимальная пенсия.

Такое мнение высказал журналист Вячеслав Пиховшек в эфире авторской программы «Хронология недели» на телеканале «Перший незалежний».

Телеведущий подчеркнул, что нынешней власти «наплевать» на граждан Украины, в отличие от председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который предлагал вариант, как снизить цену на газ минимум на 25%.

«Он не хочет это делать принципиально. Ему плевать, при том, что платежка может быть выше пенсии в 2600 гривен, и эти люди остаются на произвол судьбы. Зеленский мог сделать еще один шаг, перебороть, переступить свою неслыханную гордыню и пойти путем, который ему наметил Виктор Владимирович Медведчук – путем прямых переговоров с РФ. Подписать договор прямой с Россией и добиться снижения цены на газ на 25% для конечного потребителя в Украине», – сказал Пиховшек, отметив при этом, что переговорщики из Европы, например Венгрия, не считают зазорным договариваться с Россией.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается «в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему».

«И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались», – подчеркнул политик.