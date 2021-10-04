Стремление главы НАБУ Артёма Сытника распространить и укрепить своё влияние на МВД и давление на министра Дениса Монастырского являются попыткой Запада взять под контроль вопросы внутренней безопасности в Украине. Речь об этом идёт в статье «Поле битвы - МВД. Что Сытник делает в министерстве и могут ли внутренние дела оказаться в руках Запада?», опубликованной изданием KP.UA.

«Близится закат каденции Сытника на посту НАБУ - в 22-м году ему предстоит сдать полномочия. Однако сдавать позиции на государственной арене глава НАБУ явно не намерен. Как стало известно из внутренних источников, он целенаправленно занялся вопросами внутренних дел, укрепляя свои позиции и отвоевать свою долю влияния в МВД! И более того – пытается оказывать давление на нового министра. Если Аваков был прожжённым управленцем, то при Монастырском ввиду отсутствия опыта не только в вопросах внутренних дел, но и в целом госуправления открывается множество лазеек для влияния со стороны. Новая команда МВД слаба», - говорится в публикации.

Автор отмечает, что в этой деятельности А.Сытник заручился поддержкой проамериканской партии «Голос».

«Свое будущее Сытник во многом сопрягает с данной партией, он уже уготовил себе местечко во главе «голосят». И вот, как оказалось, «голосята» наладили тесное сотрудничество и с новой командой Монастырского. При этом в обсуждении общих с МВД наработок и вообще оценки работы ведомства представители политсилы крайне лаконичны, критики избегают. Сейчас глава НАБУ утверждает, что у него имеется целое досье на министра МВД. Конечно, утверждает кулуарно. Фактически Сытник давит на Монастырского так как у него есть компромат, это подтверждается и инсайдерской информацией. И это уже двойное нарушение закона со стороны директора НАБУ», - подчёркивает он.

Вместе с тем, в статье напоминается, что у А.Сытника конфликт интересов с МВД.

«Он сам внесён в реестр коррупционеров – по закону он не сможет возглавить МВД. И как только он уйдёт с должности, эти правонарушения начнут расследовать. Неужели над головой Сытника повис Дамоклов меч, и это заставило директора НАБУ заёрзать в своём кресле. Ведь каденция в НАБУ заканчивается, сроки подгорают, пора подумать о будущем, ведь за ним тянется шлейф правонарушений и пока его спасает кресло директора НАБУ и протекция Запада», - говорится в публикации.

При этом автор добавил: «Запад положил глаз на МВД. Похоже щупальца иностранных «партнеров» медленно проникают в министерство. А это конечно – полный бардак: внутренние дела в руках иностранцев. Фактически это вмешательство в вопросы суверенитета государства. Так что МВД сейчас превращается в поле битвы. И к слову, если МВД будет работать так же «эффективно» как и НАБУ – правоохранительная система в Украине попросту рухнет», - подытожил он.