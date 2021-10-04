Популярный англоязычный интернет-портал Teller Report посвятил целую статью неутешительной обстановке с газом в Украине, сообщает 112.ua со ссылкой на Голос юа. И, по мнению европейских журналистов, если температурные показатели этой зимой будут выше средних – ситуация в стране станет катастрофической.

В публикации подчеркивается, что собственное топливо не может покрыть потребности Украины в газе, и стране не обойтись без импорта, тем более, что по прогнозам синоптиков, зима будет снежной и холодной.

"С 2015 года Киев отказывался покупать газ у России, а в 2020 году перешел на добычу газа "виртуальным реверсом". Украинские потребители забирают около половины газа, который российский "Газпром" отправляет транзитом через страну. Это позволяет сэкономить на транспортных расходах, поскольку нет необходимости в физической перекачке газа из Европы. Но в этом году, похоже, все может закончиться катастрофой", – отмечается в публикации.

Европейское интернет-издание отмечает, что цены на европейских рынках сейчас устанавливают невероятные рекорды, и крайне сомнительно, чтобы Украина могла позволить себе покупать топливо по таким завышенным ценам. Соответственно, если температурные показатели окажутся выше средних, то страну накроет дефицит. И все это на фоне постоянно растущих тарифов, которые население уже не в состоянии оплачивать.

"Значительная часть населения не может покупать газ даже по действующим тарифам. С 2014 года цена на газ для жителей Украины выросла в 14 раз. Об этом в конце апреля сообщил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук", – говорится в статье.

Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку ‒ 2" стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", – подчеркнул парламентарий.