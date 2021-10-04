Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua журналистка Елена Голубева. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Украина и Россия подошли к черте полного прекращения торговых и деловых отношений. Лишенная логики агрессивная антироссийская политика, проводимая Петром Порошенко и, вопреки ожиданиям большинства избирателей, принятая на вооружение Владимиром Зеленским, нынче достигла апогея. Преследование оппозиции во главе с Виктором Медведчуком может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения российского президента Владимира Путина. Толерантность, с которой Москва до сих пор относилась к решениям Украины вводить запреты и экономические санкции, даже в ущерб собственной экономике, может закончиться. И это будет иметь самые серьезные последствия для Украины.

Из-за политического курса, проводимого в Украине после прихода к власти Порошенко, украинские производители продуктов питания, легкая промышленность и еще целый ряд отраслей потеряли емкий рынок сбыта в РФ: многие предприятия закрылись, а люди уехали на заработки за рубеж. Больше всего из-за разрыва с Россией пострадали высокотехнологичные украинские предприятия – сектор машиностроения, оборонки, украинские авиа- и космическое строение. Не найдя за семь лет замещения российскому партнерству, предприятия не первый год балансируют на грани банкротства. Рынок Европы несмотря на все обещания так и не открылся для украинцев, а для тех единиц, которые все же смогли на него попасть, не стал спасательным кругом.

Рост цен на нефтепродукты, уголь и электроэнергию – это также последствия разрыва с РФ. Наша страна уже потеряла значительные объемы транзита газа, стабильно приносящие миллиарды долларов казне, а скоро может лишиться их вовсе, что будет иметь, без преувеличения, катастрофические последствия для терпящей бедствие украинской экономики.

Складывается впечатление, что власти сознательно усугубляют сложившуюся ситуацию. Окончательно испортив ситуацию с Россией, они теперь делают все, чтобы разорвать экономические отношения с еще одним важнейшим торговым партнером – Беларусью. И так же, как и с РФ, экономической логики никакой, только политика.

Реализуя курс на разрыв со своими традиционными партнерами, Украина мало чем отличается от унтер-офицерской вдовы, которая сама себя выпорола. Действия украинской власти, совершаемые под знаменами борьбы с государством-агрессором, не поддаются логическом объяснению, поскольку основной вред они наносят не РФ, а самой Украине и украинцам.

Это особенно заметно и ощутимо в энергетическом секторе. До 2015 года Украина покупала газ из России напрямую и вследствие этого имела цену, которая позволяла активно наращивать мускулы украинской химической промышленности, производителям минеральных удобрений, металлургии. Цена газа для населения 2010-2013 годах не превышала 72,5 коп. за куб. м. После Майдана она уже не опускалась ниже 7-8 грн, а нынче население платит 10-11 грн за куб. м с доставкой, и власти уверяют, что это еще великое благо, поскольку при нынешних мировых 1 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м цена могла бы быть более 20 грн/куб. м. При этом государственная "Укргаздобыча", газ которой в основном идет на нужды населения, добывает его с себестоимостью не более 1 грн/куб. м. Это недавно подтвердил топ-менеджер "Нафтогаза".

Отечественного газа на всех не хватает, и "Нафтогазу" приходится все равно закупать его за рубежом по 1 тыс. долл. за куб. м. Где логика? Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и договориться о приемлемой цене газа с "Газпромом", украинская власть продолжает стрелять себе в ногу, покупая газ по цене европейских хабов. При этом деньги украинских налогоплательщиков уходят на счета западных трейдеров, но газ физически не перемещается: это все тот же газпромовский газ, который отгружается в Украине из транзитных объемов. Необходимость перемещать газ из Европы по трубе физически добавит к стоимости еще 50 долл. на 1 тыс. куб. м.

И, бесспорно, такая необходимость у Украины скоро появится. Агрессивная антироссийская политика, проводимая после Майдана, вынудила РФ активизировать процесс строительства газопроводов в обход Украины. Еще в 2012 году был введен в эксплуатацию "Северный поток", затем были построены две нити "Турецкого потока", в результате чего поставки газа в Турцию, Грецию, Болгарию и Румынию прекратились: Трансбалканский газопровод на украинской стороне опустел. После запуска "Северного потока - 2", который уже достроен и находится в процессе сертификации, необходимость в использовании украинской ГТС отпадет совсем. После этого ее можно и нужно будет порезать на металлолом, поскольку для внутренних нужд Украине такие объемы не нужны. Они лягут дополнительным бременем на плечи промышленности, которую заставят платить за обслуживание пустых труб.

Очевидно, что в отличие от Украины европейские страны руководствуются в своих решениях экономической целесообразностью, а не политическими лозунгами. Последовав примеру других стран, Венгрия с 1 октября будет получать газ через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы, а также через Австрию. "Газпром" и венгерская MVM CEEnergy Ltd подписали два долгосрочных контракта, гарантирующие стабильные поставки газа на выгодных условиях на ближайшие 15 лет. Украинский МИД закатил по этому поводу настоящую и очень некрасивую истерику, объясняя это тем, что решение приведет к практически полной остановке транзита российского газа в Венгрию через Украину. Видимо, украинские власти считают, что для других, как и для них, гораздо лучше, когда политика важнее экономики и благосостояния в стране.

У Зеленского прекрасно понимают, что в случае сокращения до минимальных физических объемов российского газа в трубе Украина зимой не сможет обеспечить надлежащее давление. Без газа в лютые морозы может остаться ряд областей на юге и востоке. Жители Николаевской, Одесской, Херсонской областей могут замерзнуть, а работа ключевых промышленных предприятий в регионах остановится. Очевидно, в такой ситуации Украина, а не Россия, должна быть заинтересованной договариваться. Но почему-то именно Россия, доказавшая, что может обеспечить стабильные и бесперебойные поставки газа в Европу и не нуждается в украинской ГТС, уже несколько лет зовет Украину за стол переговоров, но в ответ получает неизменный отказ.

Похожая ситуация с электроэнергией – Украина запретила ее поставки из России, хотя даже люди из ближайшего окружения Зеленского публично говорили о том, что дешевая российская электроэнергия способствовала снижению цены и была строгим ошейником для жадности украинских олигархов, доминирующих в отрасли. Электроэнергия в Украине уже значительно подорожала, что нашло отражение в себестоимости большинства товаров, цены на которые выросли. О необходимости повышать тарифы для населения трубят водоканалы и не только они. К зиме цены на электроэнергию вырастут еще больше. И хорошо бы, чтобы еще и не было дефицита а, как следствие, масштабных блэкаутов. Склады с углем в Украине который месяц пустуют, но заградительные пошлины, установленные на большинства сортов российского угля, продолжают действовать. Уголь для нужд украинских теплоэлектростанций закупается по ценам злополучного Роттердама. Принцип в действии тот же: лучше украинцы будут платить дорого за международный хаб, чем дешево агрессору. Впрочем, чья политика в торгово-экономических отношениях более агрессивна – еще большой вопрос. Баланс введенных пошлин и запретов неравен – на этом поприще лидирует Украина.

Украинские власти ввели спецпошлину на дизельное топливо, поставляемое по трубопроводам. После этого решением СНБО и вовсе национализировали "трубу", обездвижив ее. Вынудили уйти с рынка крупнейшего поставщика автогаза из РФ. В результате, украинцы столкнулись с бешенным ростом цен на социальный вид топлива. Украина постоянно обновляет свой санкционный список, добавляя в него все новые товарные группы из РФ: стройматериалы, минеральные удобрения, продукцию деревообработки и металлургии, легковые и грузовые автомобили. При этом Россия реагирует на это более чем сдержанно. Из Украины запретили поставки ряда европейских товаров, которые забанены в РФ с 2014 года, в частности деликатесных сыров – итальянского пармезана к примеру. Нужно отдать должное, РФ никогда не играла с чувствительными для нашей страны темами, например с поставкой нефтепродуктов. А ведь доля России настолько велика, что ей не составило бы труда устроить ощутимую встряску Украине.

В прошлом году, по данным Государственной таможенной службы, Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины. Именно из РФ (на 4,6 млрд долл.), Китая (8,3 млрд долл.) и Германии (5,1 млрд долл.), как оказалось, Украина импортировала больше всего товаров.

Россия остается для Украины и крупным экспортным рынком. В страну поставляются металлопрокат и металлические изделия, станки и транспортные средства, продукты химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, текстиль и обувь. До 2014 года Россия была крупнейшим рынком сбыта молочной продукции, в частности сыров, мяса, украинской "горилки" и кондитерских изделий, продукции легпрома. Рынок России очень емкий, и к тому же россияне лояльны к украинской продовольственной продукции. Из-за антироссийской политики потеряли рынок сбыта и были вынуждены закрыться молокоперерабатывающие предприятия, сырные и ликероводочные заводы, обеспечивавшие тысячи рабочих мест. Украина сделала все возможное, чтобы уничтожить многолетнее сотрудничество с РФ в машиностроительной, космической, авиационной отраслях. Это поставило уникальные украинские предприятия на грань выживания. Легендарный "Антонов", "Южмаш", большинство предприятий "Укроборонпрома" так и не смогли найти возможность замещения российских материалов, приборов, на которые были ориентированы их проекты. Предприятия вынуждены сокращать сотрудников и просить подачки из бюджета, чтобы выплатить оставшимся сотрудникам зарплаты.

"У нас серьезно изменилась структура товарооборота с Россией. Если в 2012-2013 годах у нас была достаточно большая доля высокотехнологической продукции, то сейчас мы снизошли до уровня сырья — продукции с низкой добавленной стоимостью", - отмечал экономический эксперт Олег Пендзин.

За постмайданные годы Украина так и не смогла обрести Эльдорадо, на которые многие рассчитывали, при заключении соглашения о свободной торговле с ЕС. Все не так просто: как оказалось, Европа готова покупать у Украины лес-кругляк и янтарь по бросовым ценам, но не торопится открывать свои рынки для продукции с высокой добавленной стоимостью. Украинские предприниматели неоднократно жаловались на ограниченные квоты на поставку животноводческой продукции в ЕС, а автоперевозчики – на вопиющую ситуацию с выдачей разрешений на перевозки Польшей. Для многих отраслей ЗСТ с Европой стало игрой в одни ворота. Предприниматели сетуют на то, что помимо высочайшей конкуренции в ЕС требуются сертификаты и разрешения едва ли не на каждую отдельную позицию номенклатуры; невероятно запутана и сложна процедура выхода в торговые сети. Воспользоваться заманчивым предложением наращивать экспорт в Европу смогли, без преувеличения, только единицы украинских производителей. Увы, за этот небольшой успех была заплачена огромная цена: пришедшими в упадок промышленными предприятиями, увольнением и выездом из Украины лучших мозгов – инженерных кадров и IT-специалистов.

Дежавю нынче можно наблюдать и в отношении Беларуси, которая в глазах Зеленского из надежного партнера вдруг стала врагом Украины. И вновь политика на первом месте, а экономика, похоже, вовсе не принимается в расчет. Отметим, что при общем товарообороте в 2,59 млрд долл. Украина импортирует белорусские нефтепродукты и битум, без которого Большая президентская стройка дорог встанет, на порядка 1,2 млрд долл. Из Беларуси импортируются удобрения, наземный транспорт, пластмасса, полимеры, химикаты и продукция деревообрабатывающей промышленности. При этом ведущей статьей экспорта Украины в Беларусь являются корма и отходы пищевой промышленности, черные металлы, ядерные реакторы, котлы и механическое оборудование, железнодорожный подвижной состав.

Но несмотря на то, что переориентация на экономические отношения с Европой не обеспечивает Украине необходимые объемы экспорта и Минск остается важным внешнеэкономическим партнером Киева, Украина решила отреагировать на задержание белорусского блогера Романа Протасевича введением экономических санкций. Как и в случае с Россией, ущерб они нанесли в основном украинским предприятиям. И как бы безумно это ни звучало, власти всерьез рассматривают усиление антибелорусских санкций, в том числе путем запрета импорта белорусских нефтепродуктов. Будем честны, для Беларуси это как укус комара – страна нацелена сохранить рынок России, в десятки раз более емкий и платежеспособный, чем украинский. А вот украинцы могут серьезно пострадать, ведь только от сообщения, что крупный белорусский производитель дизтоплива и автогаза собирается на ремонт, стеллы на украинских автозаправках начинает лихорадить. Для Украины Беларусь – единственная после РФ альтернатива получения нефтепродуктов по нормальным, а не европейским ценам, по которым нефтепродукты заходят с моря.

Похоже, Банковую все это мало волнует. Ведь платят за все эти политические решения не Порошенко, не Зеленский и члены его команды, а простые украинцы из своих опустевших карманов.