Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук все время говорил о необходимости создания трехстороннего газотранспортного консорциума, где Украина – транзитер, Россия – поставщик, Европа – потребитель. И на сегодня еще есть шанс предотвратить катастрофу, с которой может столкнуться Украина из-за снижения объемов транзита газа. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Колтунович, сообщает 112.ua со ссылкой на Знай.

Парламентарий подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы Европа потребляла как можно больше их газа. И они будут готовы и на консорциум, и на транзит через территорию Украины. Но разговоры о консорциуме идут с 2004 года, а для реализации все также нет политической воли.

"Медведчук говорил об этом еще в 2004 году. В 2011, когда стартовало строительство "Северного потока – 1", Украина не соглашалась на консорциумы, РФ делала соответствующие шаги, чтобы максимально удешевить транспортировку российского газа в страны ЕС. Думаю, что мы сможем договориться об объеме транзита, а каков это будет объем – зависит, прежде всего, от ЕС, потому что им придется во благо Украины пожертвовать норвежским, алжирским и другим газом. Но я сомневаюсь", – сказал Колтунович.

Кроме того, для придания достигнутым предварительным договоренностям юридической формы, нужно, чтобы был снят домашний арест с Виктора Медведчука, считает нардеп, и, он уверен, что это случится в ближайшее время.

"Арест и браслет с Медведчука в ближайшее время, я убежден, снимется. Но хуже всего, что теряет страна. Когда-то мы транзитировали 110 млрд кубических метров газа, а теперь будет только 40. Это колоссальные потери для бюджета и национальной экономики. Это и изношенность ГТС, которая не модернизируется", – подчеркнул политик.

Колтунович уверен, что Медведчук – единственный политик, способный решить эту глобальную для Украины проблему, так как он предлагает иной курс развития государства с новым подходом к экономической и социальной политике.

"Мы же не можем жить экономически отсталой страной. У нас самые низкие показатели в Европе по уровню ВВП на душу населения. Средняя зарплата – также самый низкий показатель в Европе. Мы реально бедная отсталая страна. А то, что нас вытягивает на более или менее средние показатели, так это значительное количество богатых людей, которые паразитируют на национальных богатствах и хозяйствах. Благодаря этому и считается достойная средняя зарплата. Если посчитать премию члена наблюдательного совета и минимальную зарплату, то это полярные показатели, но на двоих получается неплохо", – констатировал Александр Колтунович.