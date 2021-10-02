Обыски у тещ Анатолия Шария и Владимира Медведчука грозят действующей власти "самообнулением"

Такое мнение высказал политический активист и правозащитник Михаил Чаплыга в Facebook, комментируя тот факт обысков, которые провели сотрудники СБУ, пишет 112ua.

«Зеленский решил познакомиться с тещей Шария... но весьма экстравагантным способом – позвонил Баканову и тот вручил подозрение теще Шария», – написал Чаплыга.

«Правда, самого Шария нет, поэтому они решили отыграться на его родственниках. Это такая же история, как обыски у тещи Медведчука, когда целая опергруппа со спецназом целый день шарилась по дому пожилой женщины и искала там какие-то доказательства, которых так и не нашли, потому что их нет», – добавил он.

Чаплыга заявил, что именно такие истории и погубят и самого президента, и партию власти «Слуга народа».

«Знаете, именно такие истории погубят Зеленского и его «слуг». Какие плюсы для Зеленского несет «подозрение» для тещи Шария? Обыски у тещи Медведчука? Никаких плюсов – одни минусы. Ну в самом деле, если у Медведчука дома и в офисе не нашли никаких доказательств, то что можно найти у тещи? С Шарием и мамой его жены такая же история», – отметил он.

Чаплыга пояснил, что в этой истории Зеленский выглядит мелким деятелем, который не придумал ничего умнее, как воевать с пожилыми женщинами.

«Почему это МИНУС? Да потому что все правители желают войти в историю с приставкой «Великий». Поэтому египетские фараоны строили пирамиды, китайские императоры – Великую китайскую стену. И таким примеров из истории – сотни и тысячи.

Потому что президент – это глава государства. Потому что мы ждем от него великих свершений, стратегий, планов, размаха и масштаба. Смотрите, пиар-проекты «зеленых» тоже призваны подчеркнуть, какой Зеленский великий кормчий и стратег. «Велике будівництво», план трансформации Украины на 227 миллиардов долларов (который «ищут пожарные, ищет милиция» и «никак не могут найти»), – аргументировал активист.

«А что в итоге? Соратники просто мельчают Зеленского. Потому, что обыватель видит одно: глава государства не нашел ничего умнее, как воевать с пожилыми женщинами – с тещами... Шария и Медведчука», – подчеркнул правозащитник.

По словам Чаплыги, такие поступки – это «самообнуление» для Зеленского.

«Осталось еще начать с детьми малыми воевать. Вот такая вот «перемога»… А на самом деле никакая не «перемога», а самообнуление. Как там сказала героиня в фильме «Покровские ворота»? Зеле… Хоботов, это мелко!» – заключил политический активист и правозащитник Михаил Чаплыга.



