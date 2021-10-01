Политолог Александр Харебин в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, какой является политическая конкуренция в Украине.

“Когда мы говорим о политической конкуренции, тут есть такие слова другого порядка, как политическая борьба, политическое уничтожение, много чего, включая матерные… Конкуренция, как в любой корпорации. Очень многие наши знакомые любят сравнивать Украину с корпорацией. Где управляет клан, управляют корпоративные интересы. Это как выживание сильного начальника и его заместителя”, - сказал Александр Харебин.

Он отметил, что слабый начальник не может ставить себе сильного заместителя, поскольку он может нести угрозу для него.

“Редко в истории корпоративного мира, неважно какого, Украина не отличается, начальники назначают и поддерживают себе равных, либо более умных. Они боятся. Боятся потерять деньги, власть, должность. Обычно назначают более слабых, более податливых, более гибких. В итоге такая корпорация, компания, со временем прекращает либо существование, либо просто распадается на какие-то группки”, - добавил Харебин.

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