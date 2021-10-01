Общественный деятель Андрей Пелюховский в программе “Между строк” с Викторией Панченко на канале “Знай24” рассказал, что Украине надо плотно стать на ноги.

“На сегодняшний день действительно можно спасти нашу страну. Наверное, было бы желание. Возможности и потенциал нашей страны огромные, было бы желание… Политика, к сожалению, это и инструмент выполнения своих желаний, изменения, и так далее. Потому что со стороны, внешне, мы можем говорить все что угодно, обсуждать, мы во всем разбираемся”, - сказал Андрей Пелюховский.

По его словам, это может быть последний шанс для того, чтобы спасти Украину.

“Мы одной ногой над пропастью, над Марианским желобом. Одной ногой еще стоим. Или мы улетим, и уже никогда не вернемся, или мы станем так плотно на ноги, что у многих будут в Европе проблемы от нашего процветания… Мы очень конкурентоспособные. У нас очень большие природные ресурсы, а самое главное — у нас народ есть. У нас классный, превосходный народ”, - добавил Пелюховский.

Как сообщала Politeka, Валентиров отметил, что городам нужно стратегическое планирование и конкурсы.

Также Politeka сообщала, что Пелюховский заявил, что импорт, который заходит в Украину, сделан из нашего сырья.