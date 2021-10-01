Выдача российских паспортов жителям Донбасса, разнообразные изъявления на территориях, которая граничит с Венгрией – такова украинская реальность. Об этом рассказал политолог Александр Лазарев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Я считаю, у нас вообще нет этнополитики в Украине. У нас есть понимание, что есть какая-то единая идеология, но юридически у нас нет единой идеологии, у нас в государстве она запрещена. Тем не менее, провластным структурам всегда её хочется иметь как механизм воздействия на массы и аргументацию собственных деяний населению», - отметил Лазарев.
Эксперт привёл пример: украли деньги и заявили, что это надо для борьбы с врагами. Как отметил политолог, в приграничных территориях происходит раздача паспортов, финансовая поддержка общин и вкладываются деньги в развитие культуры.
«Я не говорю, что они (близлежащие страны, - Ред.) это делают целенаправленно для какого-то раскола, но они поддерживают свою общину, которая имеет паспорт Украины, Венгрии: запасные «аэродромы», - сказал Лазарев.
По словам эксперта, представители этих стран занимаются поддержкой людей из Украины, которые потенциально могут на них рассчитывать, но центральная наша власть не занимается этим вопросом.
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