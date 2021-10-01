Политолог Александр Лазарев в своем блоге рассказал о неприятных для человечества последствиях перехода на шестой технологический уклад и моделировании социальных отношений после окончания этого экономического цикла.

Лазарев отметил, что современная экономика с 2018 года перешла на шестой цикл экономической эволюции, для которого характерны сверхтехнологии, робототехника, искусственный интеллект, нано- и биотехнологии.Он рассказал, что одной из основных ниш 6-го уклада стала робототехника, поэтому можно уверенно сказать, что с развитием робототехники в ускоренном темпе будет происходить роботизация производства, ведь капитал в этом заинтересован в первую очередь для того, чтобы минимизировать затраты на средства производства.

«Далее все происходило по все той же формуле: чем масштабнее машинизация производства, тем меньше оплата труда рабочего. Согласитесь, с точки зрения увеличения прибыли все очень логично. В каком положении окажется рабочий с появлением роботов? Именно роботов, которые смогут не на пару условных процентов заменить труд рабочего, а полностью его аннулировать», - говорит Лазарев.

Политолог отметил, что роботизация не закончится только совокупной промышленностью, а произойдет и в медицине, в логистике, в продажах, в строительстве и в других сферах общественной жизни, в которых присутствует человеческий труд.

«Возникает вопрос: если рабочий класс будет заменен машинами, за счет чего он будет существовать? Каким трудом займется ради получения средств для самообеспечения? И как этот вопрос решат капиталисты, ведь рабочий – это не только средство производства, но и средство потребления. Если рабочий класс не задействован в производительности, значит, чтобы он мог потреблять, его нужно дотировать. Иными словами, капиталист должен давать деньги рабочему, чтобы рабочий на эти деньги купил товар, произведенный на него капиталистом, а дальше капиталист на эти деньги произведет следующий товар и так далее. Согласитесь, это сюр какой-то, а не товарно-денежные отношения», - считает Лазарев.

Политолог добавил, что все начинает крутиться вокруг постоянного капитала, а добавочной стоимости в этой схеме нет, поэтому невозможно сохранить покупательную способность, не задействовав людей в товаропроизводстве. Также, по его словам, в конкурентной среде невозможна остановка технологического прогресса.

«Поэтому, понимая движущий механизм системы, ее исторические этапы, ее способности и опыт развития, можно предположить, что окончание 6-го цикла технологического прогресса даст старт массовой депопуляции человеческого рода», - заявил Лазарев.

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