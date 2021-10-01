Стратегический совет политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» принял решение не голосовать за отставку председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова

Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович в эфире программы «Народ против» с Наташей Влащенко на телеканале «Украина 24».

«У нас было заседание Стратегического совета партии, и мы приняли решение не поддерживать отставку Разумкова. Хотя, я считаю это решение «печальным», потому что он – такой же член «зеленой команды», как и все остальные «слуги», которые завели нашу страну в тупик. Но, тем не менее, такое решение мы приняли. Хотя жаль – лучше бы они вцепились и съели друг друга раньше!» – с иронией заметил политик.

Парламентарий конкретизизовал, почему он считает, что представители монобольшинства деструктивны и наносят вред стране.

«Можно сколько угодно рассказывать о том, как в Украине все хорошо, но на самом деле мы идем к катастрофе семимильными шагами, уничтожая парламентаризм в стране. Все заявления о том, что, мол, в Украине строят дороги, – это бред сумасшедшего. Дороги закапывают в землю с 50-процентными откатами», – резюмировал Вадим Рабинович.