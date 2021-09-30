Соратники партии «Держава» заявили, что внимательно наблюдают за решением Международного уголовного суда в Гааге, прокурор которого заявил о том, что дело военных преступлений США не будет расследоваться.
Об этом сказано в сообщении партии на официальном сайте.
«Мы наблюдаем сознательное блокирование МУС расследований военных преступлений НАТО и США», - отмечено в публикации.
В публикации сказано, что глава партии «Держава» Дмитрий Василец заявил, что отказ расследовать преступления НАТО в Югославии и Ливии и преступления США в Афганистане и Ираке Украине не следует ожидать справедливых расследований в отношении военных преступлений на Донбассе.
В публикации отмечается, в случае этого Украине придется формировать отдельное объективное расследование военных преступлений на Донбассе
Как сообщала Politeka, партия «Держава» поздравила украинцев с Днем Крещения Руси и пожелала благополучия и взаимопонимания украинским семьям.
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Также Politeka публиковала заявление Дмитрия Васильца: Надеюсь, структуры Евросоюза обратят внимание на политические репрессии в Литве.