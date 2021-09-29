Украинцы должны заявить действующей власти о своей гражданской позиции и показать, что на сегодня команда Президента Владимира Зеленского уже не имеет той беспрецедентной поддержки, которая была на выборах в 2019 году, потому что она ничего не сделала для людей и не оправдала их надежды. Об этом в эфире телеканала «Перший незалежний» сказала политический эксперт Елена Броницкая.

Она подчеркнула, что закрытие неугодных телеканалов и преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука только лишний раз подтверждает слабость и непрофессионализм Зе-власти.

«Они думают, что у них доверия было 73%, поэтому могут делать, что хотят, но так не должно быть. Если мы будем на все это смотреть, сложа руки, то мы можем потерять Украину, так как власть думает только о себе. Поэтому и закрываются телеканалы, так как поднимают данную проблематику. Закрывают оппозиционных политиков, потому что им болит за то, что происходит в государстве», – сказала политический эксперт.

По мнению Броницкой, призыв Медведчука о необходимости гражданского сопротивления должен напомнить Президенту и его команде, что властью в Украине является народ.

«Мне понравилось обращение Виктора Медведчука, который сказал, что нам сейчас очень важно высказать свою гражданскую позицию. Это правильно, потому что это наша страна, мы и есть власть, мы должны указывать, что делать, чтобы люди не выезжали из Украины и поднимался уровень жизни. Поэтому мирные акции нужны, чтобы власть нас слышала», – считает Елена Броницкая.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается «в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему.

«И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались», – подчеркнул политик.