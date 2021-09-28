Украинский парламент на прошлой неделе одобрил во втором чтении закон о «деолигархизации», предложенный Президентом Владимиром Зеленским, который якобы стремится положить конец коррупции в стране.

Как пишет "Стена", крупнейший в Швейцарии информационный портал Swissinfo.ch, комментируя эту информацию, отмечает, что возглавит список украинских олигархов, скорее всего, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который подвергается уголовному преследованию действующей власти.

В публикации швейцарского ресурса сообщается, что решать, кого признавать олигархом и включать в специальный реестр, будет Совет национальной безопасности и обороны Украины, который ввел санкции против Медведчука и нескольких оппозиционных телеканалов. Соответственно, не исключено, что именно лидер ОПЗЖ и возглавит соответствующий реестр.

«Будущий список олигархов могут возглавить такие имена, как Игорь Коломойский, ранее связанный с Зеленским и преследование которого началось во время президентства Порошенко, или оппозиционный Виктор Медведчук, обвиняемый властями в государственной измене», – считают швейцарские журналисты.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.