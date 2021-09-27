Об этом пишет портал MIGnews.com.ua. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

С интересом наблюдаю за попытками Ирины Венедиктовой продать Александру Грановскому очередное "дело Порошенко" - о закупке угля на неподконтрольных территориях Донбасса в 2014-2015 годах.

По поручению Петра Алексеевича с представителями ОРДЛО договаривался Виктор Медведчук. Запись разговоров Медведчука СБУшники недавно слили через своих домашних журналистов. Но выдвинуть Медведчуку какие-то претензии на основании этих разговоров проблематично. И не только потому, что эти записи были сделаны и обнародованы с вопиющим нарушением законности. Главное - Медведчук в то время не был представителем власти и лишь выполнял просьбу седовласого Гетьмана и руководителя оперативного штаба АТО Василия Грицака. Поэтому сначала нужно брать за филейные места Петра Алексеевича и его доблестного Васю (экс-глава СБУ Василий Грицак, - ред.).

Чтобы добраться до Порошенко, а через него - и к Медведчуку, ГБР и СБУ стали расследовать уголовное производство, зарегистрированное по факту поставки в 2014-2015 годах угля с оккупированной территории. На убедительную просьбу украинской стороны полиция Турции 19 сентября 2021 года доставила в Киев Сергея Кузяру (бизнесмен, - ред.), который во времена Януковича был "смотрящим" по угольной отрасли от Саши-Стоматолога (сын Виктора Януковича Александр, - ред.), а во времена Порошенко обслуживал угольные схемы Петра Алексеевича, точнее - обслуживал энергохолдинг, созданный Игорем Кононенко (украинский бизнесмен и политический деятель, - ред.) и Виталием Кропачевым (собственник группы компаний УкрДонИнвест, - ред.). Вскоре Кузяра был арестован Печерским судом с альтернативной залога в 500 млн грн (это, кажется, рекорд прокурорско-судейского безумия).

Наверное, Кузяра может многое рассказать - о том, как Кропачев создавал патрульную роту милиции "Торнадо" для охраны нелегальных поставок угля из оккупированной территории, набрав туда ранее судимых лиц. О том, как он познакомился с Кононенко и стал организовывать холдинг с целью отжать шахты и обогатительные фабрики у Ахметова. Как на деньги Кононенко (то есть, Порошенко) нанял известного украинского мошенника Костю Гришина (он же Семен Семенченко, бывший народный депутата и командир 2-го батальона "Донбасс"), чтобы тот вместе с Парасюком и Егором Соболевым устроить "блокаду Донбасса". Смысл "блокады" заключался в том, чтобы перекрыть Ахметову возможность завозить уголь из принадлежащих ему шахт на оккупированной территории, взамен передать эти шахты Курченко с последующим ввозом в Украину через территорию России.

Но есть три существенных нюанса. Во-первых, Кузяра находится в замечательных коммерческих отношениях с недостреленным первым помощником президента Сергеем Шефиром. Во-вторых, Грановский не для того приобретал для Романа Говды должность первого заместителя генерального прокурора, чтобы теперь Говда делал пакости Петру Алексеевичу. В-третьих, если Кузяра начнет говорить, то сразу же всплывут фамилии экс-главы Администрации президента Украины Бориса Ложкина, бывшего руководителя "Укрэксимбанка" Александра Гриценко и бой-френда Говды Евгения Бамбизова. А Бамбизов - это святое.

Поэтому для Ирины Венедиктовой лучше продать это дело Порошенко и с полными карманами перебраться на должность министра юстиции. Впрочем, посмотрим, как на ее выходки отреагирует глава государства Андрей Ермак.