Политолог Александр Лазарев в своем блоге прокомментировал закон о деолигархизации, а также назвал цели, из-за которых, по его мнению, его приняли, среди которых он выделил контроль над СМИ, финансирование партий и распределение активов.

Политолог считает, что этот закон может стать методом влияния на нелояльных к власти бизнесменам, которых могут ограничить в поддержке политических партий, участии в большой приватизации и других аспектах.

«Нелояльным к власти представителям бизнеса нельзя будет делать взносы в поддержку политических партий прямо или опосредованно, им запретят участвовать в большой приватизации – это одна из главных причин принятия данного закона. Также, олигархи не смогут финансировать политическую агитацию и митинги. Всяким чиновникам и политикам необходимо будет декларировать свои встречи с лицом, признанным олигархом», - рассказал Лазарев.

По словам политолога, в принятии этого закона можно выделить три основных императива власти: желание контролировать СМИ, лишить возможности финансирования оппозиции, а также приватизация и распределение активов.

Он отметил, что вся капиталистическая система подвержена постоянным кризисам перепроизводства, и любой кризис является механизмом перераспределения активов. Политолог объяснил, что это значит, что все игроки рынка находятся в перманентной борьбе с целью завладеть лакомыми кусками финансов и промышленности.

«Причем здесь закон о деолигархизации? При том, что это механизм отъема у одних и передача отнятого другим. И как вы уже догадались, не народу Украины. Ведь, рассудите сами, как можно одной рукой объявлять деолигархизацию, и тут же другой воплощать приватизацию? Разве это не попытка отжать у одних и передать другим?», - заявил Лазарев.

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