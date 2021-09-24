Как минимум три украинских парламентария, включая народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а также несколько интернет изданий и три общенациональных телеканала подверглись в Украине действию внесудебных санкций. Такие действия украинской власти – это прямой путь к авторитаризму.

Об этом говорится в публикации ведущей британской газеты Indepepndent.

Британское издание сообщает, что в настоящее время санкции применяются к трем депутатам Верховной Рады и нескольким СМИ, среди которых сайт Strana.ua с 24,5 миллионами посещений в месяц и три общенациональных телеканала: «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Все это происходит без судебного решения или акта парламента: “санкции” не следуют решениям суда – они фактически их заменяют, – подчеркивает Independent. – В Украине их сразу отключают от вещательных сетей, а их сайты блокируют. Судебная защита по всем существующим делам оказывается неэффективной, до сих пор ни одно подобное решение не было отменено судами».

В публикации также отмечается, что бесспорно Украина имеет право защищать свои национальные интересы, но политики и телеканалы, находящиеся под санкциями, могут привлекаться к ответственности только в рамках действующего законодательства, иначе Украина превратится в авторитарное государство.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

«В сложившейся ситуации, в условиях преступного давления власти на суд, в очередной раз продливший мне домашний арест, я принял решение отказаться от подачи апелляции и перенести юридическую борьбу по вопросу незаконного избрания мне меры пресечения в Европейский суд по правам человека, где мои жалобы уже приняты к рассмотрению. Я твердо убежден, что те, кто разрушает систему правосудия Украины, те, кто под давлением власти принимает неправомерные решения, будут наказаны, поскольку они разрушают государственные институты и попирают конституционное право граждан на защиту от незаконных действий власти», – сказал Виктор Медведчук.