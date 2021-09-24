Украина при нынешней власти занимает последнее место по уровню благосостояния в Европе

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Черный во время митинга под Верховной Радой, пишет 112 Украина.

По словам политика, справедливая цена на газ в Украине не может превышать 5 грн 40 коп., но власть обманывает общество.

"Стоимость одного кубометра газа не может превышать, если это справедливая цена, 5 грн 40 коп. за один кубометр. Что же навязывает сегодня эта власть и она несет полную ответственность за ту цену, которая сегодня навязывается? Это цена 8 грн + 40%, а в перспективе - 21 грн [...] Откуда у нас такие деньги платить за газ, собственного, тем более, производства, откуда у нас такие деньги? Они говорят, ну мы же подписали с МВФ договоренность, что Украина ориентируется на рыночные европейские цены. Так давайте зададим власти вопрос, а у нас что, европейские зарплаты, у нас что, европейские пенсии? Нет, этого ничего нет. Мы живем, к сожалению, сегодня в обществе, которое обманывается властью, и которое уже не в состоянии считаться обществом, которое живет в нормальных рамках, рамках экономических, рамках благосостояния", - считает нардеп.

По мнению Черного, состояние экономики страны ухудшается. "Украина, к сожалению, при этой власти занимает последнее место по уровню благосостояния в Европе, вот то, до чего мы дожились, до чего докатились. А все потому, что ориентация у этой власти одна - внешнее управление, дядя Сэм, и все, кто находятся там далеко за океаном. И они думают, что если мы будем выполнять, или они будут выполнять все эти требования дядюшки Сэма, то в Украине все будет хорошо. Как мы видим, для кого-то, очень маленькой категории людей, все хорошо, для народа Украины, к сожалению, все очень и очень плохо.

И мы наблюдаем эту ситуацию ухудшения состояния экономики, ухудшения состояния наших карманов, кошельков, в которых все меньше и меньше денег, потому что их негде заработать, а во-вторых, платят очень небольшие заработные платы. Почему? Потому что экономики страны как таковой нет, нет понимая куда Украина идет, нет понимая, какие отрасли экономики смогут осуществить прорыв в будущем, для того, чтобы мы действительно зажили нормально, как нормальное общество, общество благосостояния", - высказался политик.

Как сообщалось, под стенами Верховной Рады Украины в Киеве сегодня, 23 сентября, проходит митинг представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" и их сторонников против политического давления и преследования оппозиции, незаконного закрытия независимых телевизионных каналов, а также драконовского повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

К слову, это не первый митинг, который организовывает "Оппозиционная платформа - За жизнь" после окончания каникул в работе Рады. Ранее, 9 сентября, также проходил митинг против давления на оппозицию. Тысячи украинцев требовали от власти закрыть незаконное дело против председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, а также прекратить преследовать оппозицию и начать выполнять Минские договоренности.

В ходе той акции выступили народные депутаты, депутаты местных советов, представители региональных организаций партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Кроме того, участники акции протеста напомнили президенту Владимиру Зеленскому и народным избранникам об очередной годовщине Минских соглашений, которые Украина выполнять отказывается.