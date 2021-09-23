В новом выпуске программы «Субъективно» на канале «Знай 24» с ведущей Викторией Панченко общественный деятель Андрей Пелюховский рассказал, что думает об офшорах и как собственное производство даст Украине экономический рост.

«Я против офшоров, потому что нельзя выводить капитал, он должен крутиться внутри страны. Я бы вообще перешел на мощное импортозамещение. Все, что сюда заходит импортное, у нас есть гораздо лучшего качества сырье и у нас есть продукция. Ведь импорт, который заходит в Украину, сделан из нашего сырья, то есть к нам заходит больше импорта, чем мы отдаем экспорта сырья. Поэтому переход на импортозамещение только даст экономический рост, ведь импорт вымывает валюту», - сообщил он.

Пелюховский сказал, что мы можем производить сами муку, для этого нам только надо построить мельницы, и производить ее на месте. И она будет у нас гораздо дешевле. Разница чистой прибыли, подтвердил он, от тонны зерна до тонны муки составляет 500-600 долларов. И так можно пройтись по любым продуктам питания, считает он, и по произведенным товарам.

«Нам нужно остановить вывод валюты из страны, путем запуска своего производства и выходить на рынок с готовой продукцией. И тогда у нас будет сумасшедший экономический взлет. Но, к сожалению, Европе мы не выгодны как экономически развитая страна, потому что мы станем настолько конкурентными со своим количеством и качеством продукции, что их продукция станет им не нужна. И тогда у них начнутся проблемы похуже, чем у нас», - резюмировал он.

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