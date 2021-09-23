Власть загоняет украинцев в рабство, убивая оппозицию и свободу слова. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович

«Уже в новой Верховной Раде с пропрезидентским монобольшинством установлены и работают старые законы еще Петра Порошенко. Уже новая Верховная Рада с нарушением Регламента, законов Украины, Конституции принимает только те законы, которые выгодны ей, которые выгодны для собственного ее кармана или пиара, но никак невыгодны для народа Украины. Ярким примером тому является «Закон об олигархах», который к олигархам имеет ровно такое же отношение как украинцы к режиму Пиночета в Чили! Да, власть умеет красиво называть свои законодательные инициативы, но ее не интересует процедура, и это самое страшное», – заметил политик, заверив, что партия «Оппозиционная платформа – За життя» готова к тому, что законы действовать не будут, а решения будут приниматься где угодно, но только не в парламенте.

В качестве примера Вадим Рабинович привел поданный им на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предлагает освободить пенсионеров от оплаты коммунальных платежей на время кризиса в стране.

«Освободите людей от оплаты коммуналки, как это сделали в соседнем государстве. Ведь нищенская пенсия не позволяет украинцам ее оплатить! Но власть его даже в сессионный зал не выносит. Поэтому я продолжаю за него бороться – этот законопроект необходим людям, и пусть люди знают, за кого мы – партия «ОПЗЖ» – боремся!», – подчеркнул сопредседатель политсилы.

К тому же, продолжил Вадим Рабинович, «всем нам пора осознать, что сегодня в Украина работает преступная система, которая нарушает Конституцию, и конец ее ждет один!»

«Волк, который съел барана и обещает больше не нападать на стадо, уже не остановится. Ставший на путь совершения преступления – уже не остановится. Так, дело Виктора Медведчука они будут рассматривать, наверное, года три… Ждать милости и надеяться, что представители нынешней власти будут жить честно, просто бесполезно. Поэтому я считаю, выходя на улицы, люди поступают правильно, потому что власть загоняет украинцев в рабство, власть убивает оппозицию, власть убивает свободу слова! Сегодня под стены Верховной Рады вышли десять тысяч человек, завтра выйдут – 20 тысяч, потом – 100 тысяч, потом – миллион… Люди имеют право на жизнь», – резюмировал Вадим Рабинович.