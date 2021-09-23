Блок Аукус выводит Австралию в ранг активной опоры США и Британии. Так в своем блоге заявил политолог Александр Лазарев, который прокомментировал создание нового военно-политического блока, в который вошли США, Британия и Австралия.

«15 сентября 2021 года, было объявлено о создании нового военно-политического блока Аукус. В него вошли США, Британия и Австралия», - рассказал Лазарев.

По словам политолога, публичной причиной нового объединения назвали обеспокоенность этих стран ростом военного присутствия КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Подписание Аукуса сразу после вывода американских войск из Афганистана, который скорее всего попадет под влияние Китая, углубляет курс администрации Байдена на усиление присутствия Америки в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния с Китаем», - говорит Лазарев.

В подтверждение этому, политолог отметил, что Пентагон уже отправил авианосную группу для патрулирования в Южно-Китайское море, во главе с авианосцем «Карлом Винсоном», а Лондон объявил об отправке в регион своей авианосной группы, впервые за последние 20 лет.

«Возвращаясь к самому альянсу, стоит сказать, что начало сотрудничества ознаменовалось передачей Австралии технологий по созданию ядерных подводных лодок. Также планируется углубление сотрудничества в создании оборонных технологий, в том числе, систем вооружений на основе искусственного интеллекта, квантовых технологий и вычислительной техники», - рассказал Лазарев.

Он добавил, что единственной страной, с которой США традиционно делились ядерными технологиями, является Великобритания, а теперь, к этому партнерству, добавилась и Австралия.

«С точки зрения партнерства США, ничего не изменилось, они и дальше ведут дела с Британией. Но вот для Австралии это действительно фундаментальные изменения во внешнеполитической доктрине. До сих пор Австралия строила свои вооруженные силы именно в региональном варианте, главным образом для защиты собственного континента от внешних угроз. Теперь же подобный альянс выводит Австралию в ранг активной опоры США и Британии в регионе, что в свою очередь будет побуждать это государство принимать участие в стратегических планах США и Британии против Китая. Иными словами, США и Британия собираются руками Австралии загребать жар Южно-Китайского моря», - объяснил Лазарев.

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