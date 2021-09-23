Под стенами Верховной Рады Украины состоялся митинг представителей и сторонников партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» против политически мотивированного преследования оппозиции в Украине. И если 9 сентября на акцию в поддержку председателя Политсовета «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука собрались более 6 тысяч человек, то в этот раз она стала еще более масштабной

Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы. Тысячи граждан требовали от власти прекратить политические репрессии и фальсификацию уголовных дел против первых лиц крупнейшей оппозиционной партии страны, пишет сайт ОПЗЖ.

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Юрий Бойко уверен: цель преследования властью Виктора Медведчука – не позволить политику, пользующемуся широкой поддержкой украинских граждан, заниматься политической деятельностью.

«Вместо того чтобы выполнять свои предвыборные обещания, власти оказывают давление на тех, кто говорит правду, кто открывает людям глаза на то, что реально происходит в стране. Сначала закрыли телеканалы, потом стали преследовать наших товарищей, народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Виктора Медведчука закрыли под домашний арест именно для того, чтобы не дать ему возможность проводить политическую деятельность», ‒ отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь», народный депутат Вадим Рабинович также уверен, что, преследуя оппозиционеров, действующая власть пытается заставить их замолчать и таким образом хочет скрыть правду о происходящем в стране от своих граждан.

«Власти закрывают телеканалы, чтобы оболванить народ, убивают оппозицию, лидеров оппозиции сажают под домашний арест, чтобы они не могли прийти к вам сюда и сказать правду. Вот что происходит. Но мы победим, потому что за нами сила, за нами люди», ‒ отметил политик.

Также Вадим Рабинович подчеркнул, что главное отличие оппозиции от власти Украины заключается в том, что власть в первую очередь заботит мнение зарубежных кураторов, в то время как Виктор Медведчук и «Оппозиционная платформа – За жизнь» думают о благосостоянии украинцев.

«Наше расхождение с ними в том, что мы предлагаем, чтобы жил народ, а они заботятся, чтобы не обиделись зарубежные дяди. Поэтому вы боретесь сегодня не за ОПЗЖ, не за какого-то конкретного человека, а за себя, за будущее ваших детей, которых хотят загнать в такую же беспредельную нищету, как и вас», – констатировал народный депутат.

Народный депутат, член ОПЗЖ Юрий Загородний уверен, что власть боится правды, боится оппозиции, поэтому и начала политическое преследование Виктора Медведчука.

«Президент Украины через незаконные действия СНБО в полную силу запустил маховик репрессий против лидера нашей политической силы, председателя Политсовета "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" Виктора Медведчука. Против оппозиционного политика, который отстаивает интересы каждого украинца. Зеленский боится Виктора Медведчука, боится правды и нашей партии. Хотя именно на таких идеях Виктора Медведчука, как народовластие, "сшивание" Украины, ментальное возвращение граждан Донбасса и Крыма в Украину, Зеленский строил свою предвыборную программу и получил поддержку граждан на выборах Президента», ‒ подчеркнул Загородний.

Народный депутат, член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко в ходе акции заявил, что в Украина сегодня превращается в «полицейское, диктаторское государство», а «в дверь стучится фашистская идеология».

«Уже раскручен маховик политических репрессий. Наш лидер Виктор Медведчук и его семья подвергаются политическим гонениям. Страна движется к диктатуре. Власть парализовала деятельность судебной системы и Конституционного Суда в том числе. В стране проповедуется идеология рабства. Сегодня люди пришли спросить у власти, на каком основании, в нарушение всех конституционных норм, держится в заточении под видом домашнего ареста лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Представитель одного миллиона восьмисот тысяч избирателей, он лишен возможности выполнять свои обязанности народного депутата. Медведчук неугоден власти, потому его и изолировали», ‒ подчеркнул Василий Нимченко.