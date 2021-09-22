Межпартийный политический диалог поможет нормализации отношений между Москвой и Киевом, отметил он.

Об этом сообщается на сайте «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь».

Председатель Политсовета партии Виктор Медведчук в телефонном разговоре с Председателем «Единой России», заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым подчеркнул, что одна из целей взаимодействия между двумя политическими силами ‒ восстановление экономического сотрудничества между странами.

«Уверен, что российский и украинский народы никому не удастся поссорить, потому что нас объединяют наша общая тысячелетняя история, общие славянские корни, общая православная вера, общая культура и язык, на котором разговаривают больше половины граждан Украины, миллионы родственников, проживающих в наших странах, и наша общая Победа в Великой Отечественной войне. Все это является лучшим залогом того, что мы найдем взаимопонимание в интересах граждан наших государств», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

По предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней за «Единую Россию» отдали голоса 49,82% избирателей.

Напомним, с 17 по 19 сентября одновременно с выборами в Государственную Думу проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов. «Единая Россия» выдвинула более 33 тысяч кандидатов, в том числе более 600 ‒ на выборах восьмого созыва Госдумы (по федеральному списку и одномандатным округам).

Федеральный список по предложению Президента Владимира Путина возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный при Президенте РФ по защите прав ребенка Анна Кузнецова.