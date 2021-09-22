В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Александр Лазарев поразмыслил над тем, какой будет реакция и каких государств на воплощение идеи Интермариума

По мнению гостя программы, тема Интермариума ограничится просто разговорами и забудется.

Единственное, что может быть, предполагает он, так это попытки добиться от Запада определенного заявления о поддержке. «А под это заявление попробуют получить кредит, нужный, чтобы быть форпостом западного мира на границе с Востоком», - отмечает Лазарев. Как он отмечает, этим форпостом себя считала Польша, а после - Украина.

Попутно политолог вспоминает недавние заявления Польши о подготовке вторжения на ее территорию России через Беларусь. «Зачем это делается? Именно для того, чтобы напомнить американцам, кто последний защитник Запада в Европе. Поэтому – дайте денег», - объясняет он и добавляет, что так Польша привлекает к себе внимание.

Тем не менее, Лазарев отмечает, что Польша имела тесные отношения с администрацией Трампа, но не Байдена, а потому вместо поддержки ситуация только ухудшается. Следовательно, говорит эксперт, попытки поляков получить средства вряд ли закончатся успехом. «Мы, дескать, форпост Евросоюза, поэтому нам все должны. Но прагматичные люди только посмотрят на это и скажут: ну, молодцы», - иронизирует гость программы.

Как сообщала Politeka, Лазарев рассказал, что даст Украине встреча с Польшей, Молдовой и Грузией.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о новом военном альянсе США, Великобритании и Австралии против Китая.