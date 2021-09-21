Политолог Александр Лазарев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, что даст Украине встреча с Польшей, Молдовой и Грузией.

“Польша, Молдова, Грузия — это не те государства, которые влияют на процессы не просто мировые, но даже восточноевропейские. Мы понимаем, что на восточную Европу влияют множество факторов. Вот, например политика Соединенных Штатов Америки. Влияет? Разумеется, да. Влияет ли на восточную Европу политика Британии и Турции, то есть недавно созданная ось Лондон-Анкара, которая распространяет свое влияние не только на Ближнем Востоке”, - сказал Александр Лазарев.

Он отметил, что из-за таких геополитических изменений украинская власть и ездит в Британию, и на встречи с МИ-6.

“Мы должны понимать, что встреча с поляками, с Молдовой и с Грузией — это чисто декларативная встреча. На которой, я уверен, они поддержат территориальную целостность Украины, как они делают всегда. Скажут, что они-то больше всех хотят видеть Украину в НАТО… Это декларативная встреча между государствами, которые не принимают решения ни в НАТО, ни в Европейском Союзе. Некоторые из них ровно таким же образом стремятся в Европейский Союз и в НАТО, как Украина”, - добавил Лазарев.

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