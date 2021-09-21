Об этом пишет в своем блоге на сайте 112.ua политический аналитик, общественный деятель, публицист Алексей Калиниченко. Материал публикуется, как мнение автора. Редакция Politeka не несет ответственности и не проверяет данные, предоставленные и опубликованы сторонними информационными ресурсами.

Украинская действительность – давление на свободу слова, закрытие независимых телеканалов, преследование оппозиции – никак не коррелируется с заявлениями официальной киевской власти о стремлении к демократическим ценностям.

Несколько мыслей об эфире одного из оппозиционных телеканалов, деятельность которых запрещена незаконным решением СНБО и президентским указом Зеленского, нарушающими не только Конституцию, права и свободы граждан Украины, но и здравый смысл. Ведь сегодня запрещать масс-медиа это все равно, что справлять малую нужду на бегу против ветра… Ну, да ладно, пусть бегут… пока.

В эфире удалось затронуть много разных злободневных вопросов. Говорили и о тарифном геноциде, и о диком росте цен, и о начале работы ВРУ, и о старте нового политического сезона, и о давлении со стороны Зе-власти на украинскую оппозицию, и о незаконном аресте Виктора Медведчука. Ну, и, конечно же, об "американских каникулах" президента Зеленского.

Кстати, о "каникулах". Визит Зеленского в США оказался не просто крайне неудачным. Этот визит - провальный, и вот почему. Дело в том, что ни Зе-команда, ни сам Зеленский не уловили ключевой посыл из Администрации президента Байдена: США не собираются поддерживать Украину так, как это представляют себе на Банковой.

Такой вывод напрашивается, если вспомнить эпопею с подготовкой этого визита, неоднократным переносом его даты, отсутствием даже мелкого клерка Белого дома во время встречи в аэропорту, отсутствием какой-либо конкретики в совместном заявлении, скукоженной итоговой пресс-конференцией самого Зеленского после его разговора в Овальном кабинете. Наконец, нарочитое игнорирование американскими СМИ этого великого события, за исключением упоминания про некоего "президента Lewinsky".

Но главное, как всегда, остается за кадром, а именно: на Банковой и в среде придворных экспертов в упор не желают видеть изменений, которые происходят в мире в связи с выводом американских войск из Афганистана, о чем за сутки до встречи с Зеленским сказал Джо Байден.

Хозяин Белого дома заявил, что США больше не будут пытаться переустроить другие страны.

А чем занимаются американцы в Украине, как не переустройством? Все эти реформы, которые проводятся в нашей стране при режиме Зе-Порошенко, что это как не переустройство Украины и привычного нам уклада жизни?

Только в отличие от Афганистана, администрация Белого дома что-то не торопится вливать триллионы долларов в украинские реформы. Видимо, на это имеются веские причины геополитического характера.

Также Байден перед встречей с Зеленским указал на то, что отныне Америка настроена на борьбу с диктаторскими и авторитарными режимами.

Нет, этого-таки у Зеленского точно не поняли! Иначе бы не проигнорировал Офис действующего президента визит в Украину французских сенаторов: Натали Гуле, которая представляет третью по величине группу в Сенате Франции – "Союз Центра" (56 сенаторов), а также сенатора Жоэля Гэррио, одного из основателей партии "Союз демократов и независимых" (42 места в Сенате), который является заместителем председателя комитета по вопросам обороны.

К слову, Натали Гуле является землячкой председателя Сената Жерара Ларше – оба сенатора родом из Нормандии, департамента Орн на северо-западе Франции.

Приезд представителей Сената Франции вызван обеспокоенностью европейцев крайне негативной ситуацией со свободой слова в Украине, закрытием телеканалов и преследованием оппозиции, в частности незаконным арестом председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Натали Гуле и Жоэль Гэррио посетили съемочный павильон запрещенного Зеленским телеканала "Перший Незалежний", где пообщались с его журналистским коллективом, а также встретились и с самим Виктором Медведчуком. Напомню, что французские парламентарии в свое время поддержали инициативу Медведчука "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция – Германия" с целью сотрудничества между депутатами стран - участниц "нормандского формата".

Неудивительно будет, если вслед за французами изъявят желание посетить Украину депутаты Бундестага, которые тоже поддержали идею Медведчука о привлечении европейских парламентов к мирному урегулированию конфликта на украинском Донбассе.

А затем могут последовать визиты парламентариев, сенаторов и политиков из других стран – Италии, Испании, Австрии, Венгрии и т. д. Многие из них обязательно пожелают встретиться с Виктором Медведчуком и непосредственно из первых уст узнать правду о происходящем в нашей стране: о незаконном преследовании лидеров крупнейшей оппозиционной парламентской партии, о притеснении свободы слова, о закрытии неугодных и неудобных власти телеканалов и в целом о плачевной ситуации в Украине с демократией и негативных процессах в экономике и социальной сфере.

Неудивительно, что после таких визитов очень скоро в европейских СМИ открыто станут называть Зеленского диктатором. А то, что это произойдет, у меня сомнений нет. Тема атаки Зеленского и его окружения на свободу слова и оппозицию в мировой прессе будет только набирать обороты. А это, в свою очередь, даст удобный повод администрации Белого дома в случае новых неудач на "европейском фронте" отказаться от поддержки режима Зе-Порошенко под благовидным предлогом противодействия диктаторским и авторитарным режимам.

В общем, для официального Киева и персонально Зеленского намечается крайне опасная тенденция - прослыть диктаторским режимом и оказаться под прицелом поборников демократических ценностей.

И тут-то Зе-команде обязательно припомнят их грехи: и закрытие телеканалов, и обман избирателей, и незаконность уголовного преследования, и абсурдность обвинений против В. Медведчука.

И это, скорее, да, чем нет.

Алексей Калиниченко