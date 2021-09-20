Потеря солидарной системы пенсий приведет к потере государства вообще. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.
Как отмечает политолог, государство является продуктом общества, а в его основе лежит общественный договор. «Одной из частей общественного договора является договор поколений», - подчеркивает он.
Чаплыга объясняет, как это работает: дети еще входят в трудоспособный возраст, в настоящее время за ними ухаживают и в них вкладывают средства люди уже трудоспособного возраста, а старшее поколение на данный момент уже передало все свои ресурсы и так же нуждается в помощи. Итак, заключает он, трудоспособное население одновременно вкладывает ресурсы и в детей для обеспечения своего будущего, и поддерживает старшее поколение, которое в свое время помогало ему.
Так, констатирует эксперт, и работает солидарная система: она устанавливает между тремя поколениями связи, на которых строится общество. Тем не менее, говорит Чаплыга, украинская власть своими действиями решила разрушить эту систему. «Если нет общества, то, что тогда государство: кому оно служит и на кого опирается и откуда черпает свою легитимность?», - справедливо спрашивает политолог.
В пример он приводит Польшу, которая в свое время отказалась от солидарной пенсионной системы и которая теперь решила ее восстановить. Чаплыга подчеркивает, что солидарная пенсионная система является ключом к обществу, а, следовательно, и к государству.
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Как сообщала Politeka, Сотскова рассказала о втором уровне пенсионной реформы.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о своей модели пенсионного фонда.