В новом выпуске программы «Субъективно» с ведущей Яникой Мерило архитектор Алексей Валентиров рассказал, что в любом крупном городе должно быть обязательно долгосрочное стратегическое планирование развития инфраструктуры.

«Со стратегическим планированием городов у нас пока беда, потому что политическая ситуация быстро меняется, а марафоны не бегают как спринты. Поэтому долгосрочного планирования развития городов в Украине нет, а каждая новая политическая команда приходит и все разворачивает на 180 градусов, считая, что до них все делали неправильно. Но даже если приходит твой оппонент, то все равно нужно достраивать и доделывать начатое. А у нас все переделывается, при этом меняются все и проектанты, и строители», - сообщил он.

Валентиров считает, что именно по этим причинам у нас отсутствует долгосрочное планирование как таковое. И большей частью в таких сферах нет и частного бизнеса, уверен он, потому что если проект за пять-семь лет не окупается, то частный бизнес в такие проекты даже не идет. А по-хорошему развитие города планируется на несколько десятков лет вперед и делаются какие-то точки, которые потом в общую картинку складываются, подтвердил он, и получается осязаемый результат.

«Городам нужно стратегическое планирование и конкурсы, потому что невозможно создать крутую среду в городе, если мы говорим о городе с амбициями, без открытых прозрачных конкурсов на архитектурные проекты. При чем с внятным финансированием, может быть не только из бюджета, но и с привлечением каких-то частных фондов. Для того чтобы это было интересно, и чтобы те люди, которые умеют это делать хорошо, им было интересно участвовать в подобных конкурсах», - резюмировал он.

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