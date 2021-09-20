Верховный суд Украины призвал представителя президента Владимира Зеленского дать пояснения, как именно были введены санкции в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом пишет индийское агентство Remonews.com, передает "112 Украина".

"Суд обратил внимание представителя третьей стороны - Службы безопасности Украины - на правовые последствия отказа руководителей СБУ разрешить представителям истца ознакомиться с документами с печатью "Для служебного пользования". Кроме того суд призвал представителя Зеленского предоставить письменные разъяснения относительно порядка рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны Украины решения о применении санкций к истцу", - пишут журналисты.

На следующем судебном заседании, которое состоится 20 октября 2021 года в 15:00, Верховный Суд продолжит заслушивать объяснения сторон.

Подробнее с судебными решениями Верховного Суда по делу № 9901/74/21 можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на два месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Политик подчеркнул, что, так как добиваться правосудия в Украине нет никакого смысла, он отказывается от подачи апелляции и будет оспаривать это решение в международных инстанциях.

Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За восемь месяцев зарубежные СМИ опубликовали более 82,5 тысяч публикаций, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.