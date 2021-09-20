Политолог Александр Лазарев в своем блоге рассказал о последствиях капиталистического кризиса нашего времени, в результате чего произошли большие геополитические изменения и появились новые инструменты воздействия на рынок.

По словам политолога, с 2008 г. по 2021-й на мировой арене произошли кардинальные геополитические изменения, которые повлияли на развитие системы, и мир перестал быть однополярным. Лазарев отметил, что фактически укрепились на геополитической арене КНР и РФ, что значительно повлияло на зоны влияния США.

Он рассказал, что началась борьба внутри мирового финансового капитала, это видно, как по внутриполитической обстановке США, так и по экономической войне Вашингтона с Пекином.

«Важно отметить, что предыдущая стратегия по сдерживанию России не дала желаемых результатов. А экономическая стратегия Китая, который играет на понижении мировой покупательной способности, из-за наличия дешевых средств производства, позволяет ему выигрывать рынки с невысокой покупательной способностью», - говорит Лазарев.

По его словам, Китай набирает невиданных оборотов, из-за чего у американского капитала не остается ничего другого, как поглощать рынки союзнических структур.

Также Лазарев отметил, что началась тенденция «экономического каннибализма» внутри Атлантического союза, которая проявилась в вытеснении европейского промышленного сектора американским. Эта тенденция, говорит политолог, только начала свое движение, поэтому отображается не во всех секторах экономики, а пока только в тех, которые являются фундаментом прогресса, то есть в высокотехнологичных отраслях.

«Также ситуация с мировой пандемией, которая открыла новые механизмы воздействия на рынок и конкурентов, путем уменьшения потребительского спроса и увеличения денежной массы в мире. Что неизбежно приведет к новому кризису. Ведь огромное количество денег, влечет за собой увеличение стоимости всякого продукта. Когда этот процесс подойдет к критической отметке, глобальный капитал опять прибегнет к старому методу дефляции. И рынки опять обнулятся», - заявил Лазарев.

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