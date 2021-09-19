Группа лиц в военной форме скандировала оскорбительные кричалки в ходе выступления экс-президента Петра Порошенко в Днепре 18 сентября
Об этом написал в Telegram канал «Украина Сейчас», пишет bigmir.net.
На видео, опубликованном каналом, лица, представленные как ветераны и активисты, выражают несогласие с выступлением бывшего президента. В частности, они скандируют кричалку «Ты не гетьман, ты – ***».
«На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко», - пишет канал.
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Напомним, ранее журналисты опубликовали материалы прослушивания телефонных разговоров якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с высокопоставленными представителями Кремля и так называемых «ДНР/ЛНР». В частности, на них якобы Медведчук решает бизнес-вопросы тогдашнего президента Порошенко в Крыму и на оккупированном Донбассе.