Группа лиц в военной форме скандировала оскорбительные кричалки в ходе выступления экс-президента Петра Порошенко в Днепре 18 сентября

Об этом написал в Telegram канал «Украина Сейчас», пишет bigmir.net.

На видео, опубликованном каналом, лица, представленные как ветераны и активисты, выражают несогласие с выступлением бывшего президента. В частности, они скандируют кричалку «Ты не гетьман, ты – ***».

«На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко», - пишет канал.

Напомним, ранее журналисты опубликовали материалы прослушивания телефонных разговоров якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с высокопоставленными представителями Кремля и так называемых «ДНР/ЛНР». В частности, на них якобы Медведчук решает бизнес-вопросы тогдашнего президента Порошенко в Крыму и на оккупированном Донбассе.