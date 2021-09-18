Куба благодарна председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктору Медведчуку за «глубоко эмоциональное» поздравление с 95-й годовщиной со дня рождения Фиделя Кастро, а также за поддержку независимости страны.

Об этом идет речь в письме Посольства Республики Куба, которое стало ответом на поздравительное письмо Виктора Медведчука, сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Напомним, в нем оппозиционный украинский политик не только отметил выдающуюся роль Фиделя Кастро в мировой истории, но и с благодарностью вспомнил о той помощи, которую Куба под его руководством одной из первых оказала украинскому народу после страшной Чернобыльской катастрофы, приняв на оздоровление тысячи детей из пострадавших районов.

«Мы с удовлетворением получили письмо Виктора Владимировича Медведчука, председателя Политического совета вашей партии, по случаю 95-летия со дня рождения Главнокомандующего Фиделя Кастро Руса. Высокая оценка его легендарного вклада в укрепление связей между нашими народами была глубоко эмоциональной», ‒ говорится в письме Посольства Республики Куба.

К сожалению, действующая украинская власть в угоду США поддерживает экономическую блокаду Кубы, которая, как отметил Медведчук, противоречит международному праву и элементарной гуманности. Единственной партией в Украине, которая решительно протестует против такой губительной политики, является партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

И кубинский народ, для которого тема блокады очень важна, благодарен за это.

«Мы искренне признательны вашей партии за решительную поддержку осуждения преступной экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, являющейся главным препятствием на пути экономического развития нашей страны», ‒ отмечается в письме Посольства Республики Куба.

Кроме того, Куба заинтересована в сотрудничестве между партиями и готова развивать дружественные отношения между народами наших стран.

«Мы высоко ценим заинтересованность в установлении связей с Коммунистической партией Кубы, как на двусторонней основе, так и на международных форумах. Мы единодушны в цели укрепления политических отношений и систематического обмена информацией как способа расширения сотрудничества между двумя сторонами. Мы подтверждаем готовность работать над укреплением исторически сложившихся дружественных отношений между народами Кубы и Украины», ‒ подчеркивается в письме Посольства Республики Куба.