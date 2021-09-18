В связи с очередной волной заболеваемости COVID-19, которая наблюдается по всему миру, зарубежные СМИ снова возвращаются к теме американских биолабораторий

В частности, англоязычное интернет-издание Aletho News напомнило, что расследование деятельности таких лабораторий на территории Украины было инициировано благодаря народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, который подвергается политическому преследованию со стороны украинской власти и находится под следствием, пишет mignews.com.ua.

«В прошлом году украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук сообщил парламенту, что на территории Украины действует до 15 биологических лабораторий, спонсируемых США, причем некоторые из них, как сообщается, занимаются хранением патогенов, опасных для людей и животных. Медведчук обвинил власти США и Украины в стремлении скрыть масштабы этой деятельности и предупредил, что в некоторых лабораториях могут проводиться эксперименты на людях», – пишет информационный ресурс.

В публикации отмечается, что Медведчук акцентировал внимание на неоднократные загадочные вспышки опасных заболеваний в стране в период с 2009 по 2017 год. А с марта этого года оппозиционный политик, который поднял тему американских биолабораторий, находится под домашним арестом и обвиняется в государственной измене, сообщает Aletho News.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что расследование деятельности военных биолабораторий США актуально не только для Украины, но и для многих западных стран.

«Подобные исследования, являющиеся основным предметом деятельности военных биолабораторий, запрещены на территории США внутренним законодательством. Соединенные Штаты обходят закон и отыскивают страны, которые находятся в сфере внешнего управления», – прояснил ситуацию политик.

Виктор Медведчук подчеркнул, что он и его политсила сделают все, чтобы такие лаборатории прекратили свою деятельность в Украине.