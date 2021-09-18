Уголовное преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, а также репрессии против оппозиции и независимых СМИ — это вопрос, касающийся не конкретно лидера оппозиции и журналистов, это нарушение прав и свобод каждого украинца.

Об этом заявил политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Перший Незалежний", рассуждая о текущей внутриполитической ситуации, сообщает 112ua.tv.

Эксперт уверен, что именно украинцы должны напомнить власти о необходимости соблюдать, в том числе и международные нормативные документы, касающиеся прав и свобод людей.

"Я считаю, что люди на самом деле должны очнуться и понять, что их права и свободы — вот мы сейчас видим, что происходит с оппозицией, — но это будет касаться каждого из нас. То есть осознание того, что нужно за такие вещи в сторону власти давать очень четкий сигнал. Что есть Конституция, есть взятые Украиной на себя обязательства, в том числе и связанные с международными нормативными документами в сфере прав и свобод человека. И какая бы ни была власть — она не в праве их нарушать", — подчеркнул Якубин.

По мнению политолога, ни в одной стране мира, которая претендует на цивилизованность и тем более членство в ЕС, невозможна ситуация, когда буквально "за одно мгновение" через внесудебные санкции закрываются независимые СМИ.

"Это угрожающая тенденция, связанная с тем, что у нас все чаще используются разные внесудебные моменты, судебная система находится под влиянием действующей власти, все это ведет к чрезмерной концентрации власти в руках президента и нынешней команды. И это не есть хорошо с точки зрения демократических процедур, это шаг к авторитаризации власти при далеко не эффективном управлении", — резюмировал Якубин.