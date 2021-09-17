Запрет судьи Печерского суда на допуск журналистов на судебное заседание по делу главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука является примером препятствования деятельности журналистов. Незаконное препятствование деятельности журналистов может повлечь для судьи ответственность, вплоть до криминальной. Об этом пишет организация «Институт массовой информации» (финансируется на деньги американского федерального агентства USAID) в своем обзоре «Барометр свободы слова за июль».

По оценке ИМИ, одним из самых распространенных нарушений является препятствование журналистам. В качестве примера ИМИ приводит решение судьи Печерского районного суда г. Киева не пускать журналистов на судебные заседания. Данное решение было принято накануне заседания по делу Виктора Медведчука, которое рассматривалось 8 июля 2021 года.

«Среди препятствий – снова ограничение судебной властью допуска журналистов на заседание. Так, Печерский районный суд г. Киева ограничил доступ журналистов на заседания, издав приказ, что для этого нужно согласование судьи по предварительному обращению», – информирует ИМИ.

По мнению ИМИ, решение Печерского районного суда г. Киева ограничить доступ журналистов в зал заседания, где рассматривалось дело Виктора Медведчука, является неправомерным.

«Суд в Киеве неправомерно ограничил доступ журналистов, требуя согласования судьи», – подчеркивается в опубликованном материале.

«В новом приказе Печерского районного суда есть пункт о том, что доступ журналистов на заседание согласовывается судьей по предварительному обращению. Судебная охрана прямым текстом говорила: «Судья сам решает, кого пускать», – сообщает ИМИ.

По оценке Института массовой информации, за ограничение доступа журналистов судья может понести ответственность, вплоть до уголовной.

«Законодательство Украины предусматривает гласность судебного процесса и право присутствовать на открытых судебных заседаниях любого лица, а тем более журналистов… Карантинные ограничения, действующие согласно постановления Кабмина №611 от 16.06.2021 не ограничивают доступ лиц к помещениям, в частности, судебным помещениям, и не определяют минимального расстояния между лицами внутри помещений», – отмечается в публикации.

Подобные распоряжения, говорится в статье, ограничивающие права журналистов в нарушение действующего законодательства, являются неправомерными ограничениями и могут повлечь ответственность главы суда, принявшего такое решение, вплоть до уголовной.

Напомним, Печерский суд принял решение не пускать журналистов на судебные заседания накануне рассмотрения апелляции Виктора Медведчука и его адвокатов на решение о домашнем аресте, которое состоялось 8 июля 2021 года.