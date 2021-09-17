Установление минимального объема прокачки газа требует знания объема его потребления. Так сказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге, комментируя различные аспекты транзита газа через территорию Украины.

По словам ведущего, в последнее время много говорят о том, что транзит российского газа уменьшится или его вообще не будет. «И какую-то магическую цифру рисуют, очень грубо – 15. Если будет меньше 15, то это значит все – наша труба не может работать», - подчеркивает он.

Чаплыга объясняет, что для установления этой цифры нужно прежде всего знать объемы потребления газа. К тому же, добавляет эксперт, речь идет о потреблении простых украинцев - о коммуналке, школах, детских садах - а не о промышленности.

Он отмечает, что 15 - это то, что можно отобрать из трубы, из транзита российского газа. Как объясняет ведущий, если объем прокачки будет равен этой цифре 15 или будет меньше, то вся бухгалтерия разрушится.

Чаплыга добавляет, что вливать и одновременно выливать из каждого отверстия нельзя. «Мы не можем одновременно на одной трубе гонять транзит и обеспечивать реверс – такого чуда не бывает, но Украина – страна чудес», - говорит политолог.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, какие факторы будут сейчас определять цену на газ.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, как в Европе борются с дефицитом запасов газа.