Президент Украины Владимир Зеленский, преследуя лидера оппозиции Виктора Медведчука, продолжает превращать страну из бедной в нищую. Зеленский уже стал изгоем в мировом сообществе, а скоро получит волну недовольства и внутри страны из-за резкого ухудшения экономической ситуации и невозможности добиться мира. Помочь Украине, украинцам и Зеленскому может только один человек – Виктор Медведчук.

Об этом говорится в материале на 112.ua.

Судите сами.

В Украине уже на носу – отопительный сезон. Учитывая, что цена на газ в Европе продолжает бить все рекорды и приближается к тысяче долларов за тысячу кубометров, тяжело себе представить, какие нули будут "радовать" украинцев в платежках за отопление. Вслед за ценой на газ подорожает абсолютно все. И это значит, что миллионы украинцев окажутся за гранью выживания. А те, кто хоть как-то сводил концы с концами, опустятся за черту бедности. Уже зимой Зеленский получит миллионы реальных бедняков, которые на свои зарплаты и пенсии не смогут купить даже еды, не говоря уже об оплате коммунальных услуг, одежде и прочих материальных благах. А вслед за этим – новые майданы.

Лидер оппозиции Виктор Медведчук, как опытный политик, прекрасно понимал, что ждет всех наших сограждан. И поэтому несколько месяцев назад договорился с Россией о 25%-й скидке на газ. Знаете, сколько бы мы платили в этом случае? 175 долларов за тысячу кубометров. Не 900, как это будет сейчас, а всего лишь 175! Соответственно, никто из нас бы не ожидал со страхом зимнего периода, а Зеленскому спокойней бы спалось по ночам. Но – нет. То ли амбиции, то ли политическая неопытность помешали президенту согласиться на предложение Медведчука.

Идем дальше. Россия в ближайшие дни запустит "Северный поток - 2". Для Украины, как транзитной страны, это будет означать полный крах, ведь объемы перекачки сведутся к нулю, и, соответственно, мы не получим и десятой доли того, что получали за эту услугу. А значит, в госбюджете образуется дыра космических масштабов. В итоге пострадают самые незащищенные слои населения: бюджетники, пенсионеры, инвалиды, словом, все, кто получает выплаты от государства. Почему? Потому что государству платить будет нечем. Только Медведчук, благодаря своим многолетним связям с Россией, способен урегулировать этот вопрос так, чтобы интересам Украины не был причинен ущерб. Однако и в этой ситуации Зеленский вместо того, чтобы наконец-то начать руководствоваться интересами страны, занимается только политическим преследованием Медведчука.

Далее – вопрос освобождения удерживаемых лиц из ОРДЛО. Наш президент дошел до того, что уже даже своему американскому коллеге Джо Байдену возит списки тех, кого нужно освободить, в надежде, что тот погрозит пальчиком кому надо (только кому?) и это как-то повлияет на разблокирование ситуации. Хотя, опять же, ключ к тому, чтобы наконец-то начать освобождать пленных украинцев, – это Медведчук. Напомню, что благодаря его непосредственному участию были освобождены полторы тысячи наших сограждан! И еще четыре украинки с января ждут своего освобождения, но из-за самоуверенности Зеленского и его команды продолжают оставаться в неволе. Медведчук, имея достаточно опыта и возможностей, с легкостью решил бы этот вопрос, и еще тысячи семей смогли бы воссоединиться. Но нет, Зеленский продолжает бегать по миру со списками людей вместо того, чтобы умерить свою гордыню и обратиться к Медведчуку.

Спустя два с половиной года с момента начала пандемии коронавируса в Украине официально заговорили о необходимости создания собственной вакцины. Честно, это просто смешно. Ведь Медведчук еще год назад договорился о передаче Украине технологий по производству качественной, одобренной всем миром вакцине "Спутник V". Еще в апреле мы могли бы начать прививаться собственной хорошей вакциной. И сотни наших сограждан были бы живы, а тысячи – не заболели бы. Но Зеленский предпочитает пробивать лбом стены, разбивая его в кровь, вместо того, чтобы войти в ту дверь, которую ему открыл лидер оппозиции.

Именно Медведчук является тем самым человеком, прислушавшись к которому, наш президент приобрел бы себе еще большую народную любовь и уважение потому, что продемонстрировал бы реальную заботу о своей нации. Однако Зеленский предпочитает преследовать лидера оппозиции и писать вместе с командой все более абсурдные сценарии для нашей страны, забывая, что он давно не в "95 Квартале". А значит, отыграть заново уже ничего не получится.

Игорь Вальский