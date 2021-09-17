Информация, которую получили французские сенаторы после встречи с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, о том, что на самом деле происходит в Украине, будет иметь последствия для Президента Украины Владимира Зеленского на международной арене. Как сообщает UBR, об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире телеканала «Перший незалежний».

Эксперт отметил, что в Офисе Президента прекрасно понимают, что западные и европейские лидеры, мягко говоря, обеспокоены ситуацией в Украине.

«Они готовятся к тому, что Зеленский скоро станет нерукопожатным на мировой арене. Они это прекрасно понимают. Они это видят и по последствиям визита госпожи Меркель, и по своему визиту в США. Но нам об этом не говорят. Они прекрасно понимают, что Зеленскому будет туго, когда он в сентябре поедет на Ассамблею ООН. Именно поэтому мы слышим из Офиса Президента информацию, что, возможно не поедут, возможно, ограничатся скайп-связью», – считает политолог.

По мнению Годного, серьезные последствия для команды Зеленского будет иметь и визит в Украину французских сенаторов.

«Они прекрасно понимают, что последствия визита французских сенаторов на «Перший незалежний» и к лидеру оппозиции господину Медведчуку, где они, наконец увидели, какая ситуация и что происходит в Украине, это тоже будет иметь последствия на международной арене. Зеленский и его команда готовятся к тому, что внутри государства будут пугать нас угрозой извне, таким образом, узурпируя власть, будут строить эти непонятные стены с коррупционной составляющей», – уверен политолог.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, лидер ОПЗЖ подчеркнул, что оно было вполне ожидаемым, потому что в Украине судебная система полностью зависит от власти, которая, используя админресурс, влияет на судей и таким образом борется с оппозицией. Кроме того, как профессиональный юрист с огромным опытом Виктор Медведчук убежден: ответственность за происходящее лежит, прежде всего, на власти, а не на судах и судебной системе в целом, которая сегодня просто уничтожается Президентом и его командой.