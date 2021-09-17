Во время своего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский с помпой презентовал так называемый План трансформации Украины, что на самом деле в глазах зарубежных инвесторов в очередной раз поставило под сомнение профессионализм и адекватность украинской власти.

Об этом говорится в официальном заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В политсиле уверены, что данный проект, оцененный в 277 млрд грн, является совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой.

«Презентация этой безосновательной инициативы, проведенная столь непрозрачно, одним махом, в глазах международного сообщества и иностранных инвесторов вычеркнула Украину из списка стран, руководство которых в принципе способно к планированию и имеет централизованную и адекватную власть. Американские инвесторы попросту проигнорировали навязчивую рекламу распродажи страны, поскольку в этом плане, представляющем собой лишь перечень проектов, нет какого-либо экономического обоснования, расчетов и предполагаемого эффекта, в том числе для иностранных инвесторов и кредиторов», – говорится в партийном заявлении.

В ОПЗЖ сообщили, что, как оказалось, ни Министерство экономики Украины, ни Министерство финансов не принимали участия в подготовке Плана Зеленского и, соответственно, самим документом не располагают.

«Не располагает планом и Офис Президента, а пресс-секретарь Зеленского в связи с волной возмущения в Украине пообещал “оформить и показать” этот документ. Но если План трансформации Украины (сокращенно ‒ ПТУ, что уже содержит прозрачный намек на профессиональный уровень специалистов, готовивших его) только будет оформляться, то какие документы передавались американской стороне? Неподготовленные и неоформленные? В это слабо верится, учитывая то, какое значение имела подготовка этого визита для Зеленского», – считают в ОПЗЖ.

В политсиле заявили, что требуют публикации именно того документа, который был передан американской стороне, в полном объеме, а не подготовленного и подтасованного.

«Или власть Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем “протаскивать” самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины?» – задаются вопросом в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Учитывая вышесказанное, в ОПЗЖ уверены, что обнародование Плана трансформации Украины необходимо для того, чтобы завуалировать социальные, экономические и международные последствия для Украины после реализации отдельных проектов.

«Это просто рекламная листовка, которая даже в названии, чтобы не пугать инвесторов, содержит слова не о развитии Украины, а о давней мечте заокеанских кураторов этой власти ‒ “трансформации” Украины, то есть окончательном ее разграблении, отказе от суверенитета, полном превращении в “анти-Россию”. И при таком подходе неудивительно, что у этой “библии внешнего управления” нет украинских авторов. “Трансформация” Украины в глазах Зеленского и его окружения – более не забота украинских граждан, министерств и ведомств», – констатировали в ОПЗЖ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина как никогда нуждается «в гражданском сопротивлении действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему.

«И это не Майдан и беспорядки. Сопротивление должно быть осознанным, созидательным и эффективным. Основой сопротивления каждого гражданина Украины должно стать не эмоциональное недовольство властью, а твердая гражданская позиция относительно нерушимости Конституции Украины, законности, незыблемости прав и свобод граждан, на каком бы языке они ни говорили, какую бы религию ни исповедовали, каких бы политических взглядов ни придерживались», – подчеркнул политик.



