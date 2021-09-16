Политическая партия "Держава" подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Офицерский корпус". Об этом сказано на сайте политической партии “Держава”

"Сегодня в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между политической партией “Держава” и всеукраинской общественной организацией “Офицерский корпус”. Подписантами итогового документа выступили председатель политической партии "Держава" Василец Дмитрий Андреевич и руководитель всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Бартенев Вадим Анатольевич", - сказано в сообщении.

Указано, что глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец отметил, что данный документ позволит более результативно и системно защищать интересы украинцев.

"Противостоять сокращению социальных обязательств государства, гарантированных Конституцией Украины, учитывая интересы всех слоев населения", - указано в сообщении.

Как сообщала Politeka, "Держава" заявила, что воспитание и образование детей — будущее нашего государства.

Также Politeka сообщала, что Бортник рассказал о возможных изменениях курса Украины в новом политическом сезоне.