Политическая партия "Держава" подписала меморандум о сотрудничестве с общественной организацией "Офицерский корпус". Об этом сказано на сайте политической партии “Держава”
"Сегодня в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между политической партией “Держава” и всеукраинской общественной организацией “Офицерский корпус”. Подписантами итогового документа выступили председатель политической партии "Держава" Василец Дмитрий Андреевич и руководитель всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Бартенев Вадим Анатольевич", - сказано в сообщении.
Указано, что глава политической партии "Держава" Дмитрий Василец отметил, что данный документ позволит более результативно и системно защищать интересы украинцев.
"Противостоять сокращению социальных обязательств государства, гарантированных Конституцией Украины, учитывая интересы всех слоев населения", - указано в сообщении.
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