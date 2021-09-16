Французские сенаторы Натали Гуле и Жоэль Геррио, которые во время своего визита в Киев в начале сентября встречались с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, а также с представителями закрытых в результате внесудебных санкций СМИ, подняли вопрос о преследовании оппозиции и свободы слова в Украине во французском Сенате

Об этом сообщает издание Страна.UA.

В публикации уточняется, что по возвращению из Украины Натали Гуле подала запрос министру Европы и иностранных дел Франции о ситуации с прессой в Украине и преследованием оппозиции в нашей стране.

«В течение последних нескольких месяцев многие средства массовой информации были закрыты, без каких-либо оснований и без суда, именно под предлогом защиты национальной безопасности. Принятые меры украинских властей в отношении ведущих телеканалов и интернет-сайтов: новостных каналов «112 Украина» и ZIK, интернет-сайта Strana.ua, и, следовательно, нападки на принципы свободы слова приводят нас к необходимости отреагировать. Оппозиционный лидер был заключен под домашний арест и наказан вне судебного разбирательства», – говорится в обращении сенатора.

Гуле подчеркивает, что меры, принятые украинскими властями, ставят под угрозу свободное движение информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и саму свободу слова.

«Обеспокоенность является реальной, и на законных основаниях необходимо обеспечить эффективность принципов Европейского союза и его стандартов свободы печати, в том числе в рамках восточного партнерства и политики соседства с Украиной», – написала в своем запросе Натали Гуле.

В свою очередь, Жоэль Геррио после визита в Киев написал в своем Twitter, что блокировка медиа и закрытие каналов из-за санкций СНБО подрывает верховенство закона в Украине.

«Я встречался с украинскими журналистами после санкций и блокировки сайтов СМИ. Ограничение свободы выражения мнений и, в частности, эти блокировки без независимого судебного разбирательства серьезно подрывают верховенство закона в Украине», – написал он.

Напомним, 8 сентября секретарь Сената Франции, заместитель председателя комитета по внешней политике, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле посетили председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Ключевым вопросом этой встречи стала тема препятствования деятельности СМИ, неподконтрольных власти, политических репрессий, незаконного уголовного преследования инакомыслящих и оппозиционеров.

Общаясь с французскими сенаторами, Виктор Медведчук подчеркнул, что давление на него лично, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» и телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK носило системный характер, было хорошо спланированным и организованным, поскольку было начато Президентом Украины еще летом 2019 года, когда Зеленский открыто угрожал упомянутым каналам и Виктору Медведчуку, говоря, что «это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится».