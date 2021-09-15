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172 гектара зеленой зоны на Гидропарке уже в весьма обозримом будущем могут перестать быть зелеными. Застроить эту территорию – давняя мечта многих игроков, которые крутятся на строительном рынке Киева. Тем не менее, не обходится без скандалов. В столичной мэрии уже второй раз проходит конкурс на замещение должности директора коммунального учреждения «Парк культуры и отдыха «Гидропарк». На балансе этой КУ, собственно, и находится территория парка – одной из последних крупных зеленых зон в центре столицы. Проводит его Департамент культуры КГГА во главе с Яной Бариновой, которую уже вовсю обвиняют в процедурных нарушениях.

Дошло до того, что непрозрачной схемой конкурса возмутился коллектив КУ «Гидропарк», который обратился в мэрию, опубликовав соответствующее письмо на официальном сайте.

Главный вопрос – «под» кого у госпожи Бариновой хотят провести этот конкурс? В этой истории обращает на себя внимание очень занимательный персонаж – Валерий Куцевалов. На должность директора «Гидропарка» он не идет – это был бы уж очень глупый «запал». Но зато как народный артист Украины Куцевалов раздает рекомендации другим кандидатам.

На первом конкурсе, который не состоялся из-за многочисленных нарушений, он давал рекомендации кандидату Телепенко, а на втором конкурсе – Александру Осадчуку. Имея «крышу», которая стоит за Куцеваловым, у «его» кандидата имеются весьма серьезные шансы победить.

О какой «крыше» идет речь?

Слухи о том, что «Гидропарком» интересуются из окружения одиозного нардепа и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, ходили давно. Более того, в конкурсную комиссию пытались попасть люди по квоте общественных организаций, связанные с одним из лидеров пророссийской ОПЗЖ.

Если же говорить о Куцеваловом – то он никогда и не скрывал своей близости с Медведчуком. Бывший глава «Укрконцерта» сейчас вполне официально является помощником кума Путина на общественных началах.

Что же касается рекомендации помощника Медведчука нынешнему кандидату конкурса, то с ней можно ознакомиться ниже. Какое отношение г-н Осадчук имеет к Гидропарку так и осталось неизвестным. Впрочем, тут ключевой момент состоит не в том, кто идет на должность директора парка, а кто его «крыша» – и речь тут все-таки идет не столько Куцевалове, а о его патроне Медведчуке.

И тут возникает множество вопросов к начальнику Департамента культуры КГГА Яне Бариновой, которая не может не наблюдать за тем, как Гидропарк пытается взять под контроль окружение Медведчука. Учитывая тот факт, что Баринова раньше выступала фронтменом в откровенно пророссийском проекте «Мемориала Бабьего яра», такая странная «слепота» наводит на нехорошие мысли.

Но вернемся к конкурсу – и к Куцевалову, известному тем, что он, как и большинство представителей одиозной «элиты» времен Януковича, является кавалером скандально известного «Ордена Святого Станислава» - детища Павла Вьялова. Дело в том, что и в своих рекомендациях Куцевалов умудрился «нахомутать» - на двух рекомендационных письмах от Куцевалова – разные подписи. Это подтвердила независимая экспертиза.

Фактически речь идет о подлоге – уголовно наказуемом преступлении. Но в департаменте Бариновой быстро нашли выход: пригласили на заседание Куцевалова, который, оправдываясь, выдал фразу, шокировавшую всех: «Я человек творческий, могу и скрипичный ключ нарисовать». Что еще «творческий» Куцевалов может нарисовать, осталось неизвестным.

Похоже, Куцевалову удалось завести в комиссию своего человека – речь идет о Сергее Дзюбенко. Совпадение, но организации, в которых трудились оба персонажа, столь активно участвующие в одном и том же конкурсе, зарегистрированы по одному адресу в Киеве (бул. Тараса Шевченко, 50-52).

Интересно, что и Куцевалов, и Дзюбенко вообще не имеют права как-то влиять – голосованием ли или «письмами счастья» - на данный конкурс. Дело в том, что общественная организация Куцевалова «Украина Фестиваль» принимала участие в жеребьевке для участия в конкурсной комиссии. А Дзюбенко не так давно стал руководителем хора «Крещатик» (коммунальное учреждение), и не мог быть членом комиссии в принципе.

Тем не менее, Осадчука протянули на должность – несмотря на протесты и нарушения. Сейчас материалы направлены в Окружной административный суд города Киева с тем, чтобы запретить выдавать приказ о назначении директора «Гидропарка».

Если Осадчука все-таки назначат, можно будет говорить о конце «Гидропарка». Дело в том, что парк имеет интересный юридический статус. Он не является коммунальным предприятием. Это базовое учреждение культуры, но в собственности общины столицы. Т.е. «Гидропарк» не должен получать прибыль и финансируется за счет средств бюджета.

Иными словами, все появившиеся на территории парка объекты там стоят «бесплатно» - а интерес к земле там настолько велик, что при «правильном» директоре ее могут пораздавать в аренду на 49 лет – за просто так. Или просто разделить землю – и застроить.

Собственно, для этого сделан уже первый шаг Киевсоветом. Благодаря решению Киевсовета земля у КУ «Гидропарк» не в пользовании, а в аренде. И по мнению экспертов, это лишь упростит ее передачу в дальнейшую субаренду под строительство каких-нибудь зданий. В результате, почти двести гектаров уникальной зеленой зоны в столице превратятся либо в жилые кварталы, либо в лучшем случае в торговые центры.