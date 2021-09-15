Политолог Александр Лазарев в своем блоге рассказал об историческом опыте упрощения кириллицы и попыткам сменить ее латиницей.

«В истории славянских народов кириллица пережила ряд реформ, самые серьезные из которых проводили, начиная с Ивана Федорова и Петра I. Реформы чаще всего сводились к уменьшению количества букв и упрощению их начертания», - рассказал Лазарев.

Он отметил, что Петр I начал реформу гражданского алфавита, вследствие которой кириллическое написание пытались приблизить к латинице. По словам Лазарева, из алфавита исчезли греческие буквы «Кси», «Пси» и «Омега», а также некоторые славянские – «Юс» большой и малый. Кроме того, добавил политолог, Петр I первоначально убрал из азбуки буквы «И», «З», сменив их латинскими аналогами, но потом вернул предыдущие, наверное, по тому, что не прижились.

«Дальше реформировали кириллицу уже большевики. Новый импульс латинизации произошел после революции. Народным Комиссариатом Просвещения под предводительством Луначарского, сторонника Коминтерна, была разработана программа по переводу языков республик СССР на латиницу, в этом он получил поддержку Ленина. Что логично, ведь унификация и универсализация была неотъемлемой составляющей интернациональной идеи коммунизма», - отметил Лазарев.

Но, по словам политолога, Сталин выступал против этой инициативы, так как не был сторонником интернационала, а исповедовал идею построения социализма в отдельно взятой стране, поэтому в 1930 году он выпустил постановление, которое призывало остановить латинизацию. Впрочем, добавил Лазарев, она в некотором виде продолжилась до принятия конституции в СССР в 1936 году, а с принятием конституции было решено вернуться к кириллице.

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