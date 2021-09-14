Политолог Александр Лазарев в своей программе «Закулисье» рассказал о проблемах капиталистической системы, которые проявляются в чрезмерном потреблении, небрежном отношении к земным ресурсам и перепроизводстве.
Он отметил, что капиталистической системе присущ принцип «Деньги – Товар – Деньги», поэтому конечной целью производительности труда становится не товарообмен, а накопление капитала. Таким образом, отмечает он, производитель заинтересован в постоянном изготовлении большого количества продукции, для получения равноценной прибыли.
«Но тут-то и возникает первый камень преткновения, ведь производить можно сколько угодно, главное, чтобы ресурсов хватало, а вот безмерно потреблять нельзя, это невозможно», - заявил Лазарев.
Он привел пример, что на каждого человека нашей планеты производится 30 новых моделей мобильных телефонов разной формации, но по логичным причинам в среднем покупается 1 из 30, а остальные утилизируются. Политолог объяснил, что в ином случае произойдет перенасыщение рынка и потребность в производстве новых условных телефонов автоматически ликвидируется.
«Конечная цель производителя – это приумножение капитала, а не всеобщее благоденствие. Поэтому и утилизируются. С точки зрения накопления капитала, это гораздо выгоднее, чем перенасыщение рынка и сворачивание производства», - говорит Лазарев.
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При этом, отмечает политолог, потери на утилизацию непроданного закладываются в издержки производства и покрываются высокой добавочной стоимостью конечного продукта и так далее.
«Исходя из этого факта, можно утвердительно сказать, что в погоне за приумножением прибыли большой капитал пренебрегает фактом конечности земных ресурсов, а следовательно, занимается нерациональным перерасходом тех благ, которые рано или поздно иссякнут», - рассказал Лазарев.
Как сообщает Politeka, этот эксперт заявлял, что коллективный Запад более не существует.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Ермолаева, тема многополярности останется актуальной в ближайшие два-три десятка лет.