Люди обычно ждут, что политики решат их локальные проблемы. Подробнее о принципах, на которых политики основывают свою коммуникацию с электоратом, рассказал политолог Михаил Чаплыга в своем блоге.

Как объясняет ведущий, преимущественно людей беспокоят только их локальные проблемы, а все, что за ними - их и не волнует. «Тогда вы осознаете, что на этом именно держится любая власть, а ругают ее потому, что любят. Выходишь ты такой модный: «Давай на спасение!». Хлопают. «Селфятся» и сразу к самому главному: «Со спасением все ясно, а когда пойдем соседа бить?», - рассказывает он.

То есть, констатирует Чаплыга, народ поставит оценку политику прежде всего за тем, как он решил проблему с соседом или нависает ли дерево на город. Следовательно, говорит эксперт, на встречу с народом стоит идти с продуктовыми пакетами.

В то же время политик, подчеркивает он, должен донести глобальную программу, но одновременно простую - именно и только с этим нужно идти к электорату. «Но многие ходят якобы посоветоваться. Ребята, нужно исключительно с целью донесения своей готовой программы и своих действий», - заключает Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что сначала власть обворовывала Украину, а затем взялась и за самих украинцев.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга рассказал о намерениях властей создать новое государство с другой концепцией.