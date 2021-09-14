После визита в Украину и встречи с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком французские сенаторы Натали Гуле и Жоэль Геррио заявили, что возвращаются во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, касающейся коррупции и свободы слова в Украине. Об этом пишет популярный немецкий интернет-ресурс Ukraine Nachrichten.

В частности, французский сенатор Натали Гуле подчеркнула, что эти вопросы обязательно будут подниматься в Сенате.

«Мы возвращаемся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, которая касается очень многих вещей, связанных с Украиной. Это вопросы о децентрализации, о коррупции и о свободе слова. И вы очень скоро это увидите, мы это всё расскажем нашим коллегам во Франции, будем добиваться выполнения тех договоренностей, которые мы здесь обсудили», – сказала Гуле.

Представитель Сената Франции также отметила, что их визит начался с посещения посольства Франции в Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова в Украине. После этого сенаторы встретились с Виктором Медведчуком, чтобы из первых уст услышать, что происходит в Украине.

«Везде, где мы были, все нам о нем (Викторе Медведчуке. – Ред.) говорили. И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции и вообще всё происходящее в Украине», – уточнила сенатор.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.