Об этом пишет 112.ua со ссылкой на оригинал публикации на Site.ua

И опять вся страна наблюдала за цирковым шоу, которое исполнял – по заказу и сценарию Банковой самый "справедливый" в мире суд. Печерский.

Было весело…

Виктор Медведчук с ранцевым огнеметом заходит в спецпомещение ГБР. Адвокаты оппозиционного политика нейтрализуют прокуроров, следователей и оперативных сотрудников, выводят из строя стационарные камеры видеозаписи. Медведчук последовательно и методично сжигает 65 томов уголовного дела – по 200 – 250 страниц в каждом…

Вы можете спросить: "Что ты куришь?" Это не я! Это сторона обвинения, которая придумала феерическую в своем идиотизме причину для нового ходатайства о продлении домашнего ареста главе политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь". Именно так — Медведчук должен находиться под домашним арестом потому, что он, Медведчук – внимание! — может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить… не дома у политика, а в специально предназначенных для этого служебных помещениях.

Кстати! Адвокаты Медведчука, начав ознакомление с материалами, обнаружили в деле новые документы и "доказательства". И сделали удивительное открытие, объявив о нем в эфире телеканала "Перший незалежний" и в ходе судебного заседания: "… один и тот же следователь, в одно и то же время, находился в разных местах и совершал разные следственные действия…"

Хотя… чему удивляться? То следственный судья Вовк демонстрирует навыки юридического вундеркинда: за 10 — 15 минут успевает рассмотреть и — даже изучить! – несколько томов дела; то в деле фигурируют какие-то мифические "неустановленные лица" — но с российским гражданством; то прокуратура выдает перлы – дескать, "… исследовать каждое доказательство… на данном этапе (в ходе судебного заседания – Авт.) не предусматривается"…", то прокурор в суде патетически апеллирует к… провозглашенному 31 июня 1941 года "Акту провозглашения украинского государства" (да, да – там где "… Вождь Адольфа Гитлер создаёт новый порядок … и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации…"), то следователи ищут "то, не знаю что" у тещи лидера оппозиции или волшебным образом множатся и могут исполнять свои обязанности сразу в нескольких местах одновременно.

Судьям, "исполняющим" в этом фарсе, взять бы и объективно посмотреть на происходящее! Да задуматься о печальной судьбе, например, судьи Николая Чауса. Который в свои 54 года путешествует в багажниках автомобилей через границы и его "пользуют" все, кому не лень: военная разведка, СБУ, ГБР. Думаю, он уже не раз пожалел, что в свое время "обслуживал" политические махинации прежней власти. В частности, в 2015 году по беспределу "закрыл" в СИЗО одного из "днепропетровских". Вот "ответка" его и догнала. От "днепропетровских". С реальной перспективой срока, когда он годами будет наблюдать "небо в клеточку".

Или о том, как в самом буквальном смысле стал никем судья Родион Киреев. Ему, правда, повезло немного больше – сегодня Киреев обретается где-то в России с "волчьим билетом". Как мы помним, именно Киреев 2011 году "исполнил" по заказу "донецких" приговор в виде 7 лет тюрьмы для лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Тоже, наверное, полагал себя всесильным. А сейчас мыкается на чужбине как гастарбайтер.

А судья по делу Медведчука Светлана Волкова почему-то решила, что "зеленские" — это всерьез и надолго (бу-га-га!). И что "зеленые" выдадут ей индульгенцию от ответственности. Классиков надо читать, Светлана Яковлевна! Как писал в 11-ом сонете Уильям наш Шекспир: "Мы вянем быстро — так же, как растем". А участвуя в постановках "95 квартала" можно очень быстро "увять". Со всеми вытекающими.

Впрочем, мораль здесь проста. Точнее, абсолютное отсутствие какой-либо морали, законности и здравого смысла укладывается в слова известной песни "95 квартала": "Здесь всегда зажигает наш Вечерний Квартал!".

И власть "зеленских", являясь непосредственным заказчиком и куратором этого "цирка" – несомненно! — будет продолжать "зажигать": осуществлять постоянное давление, исполнять политическое преследование оппозиции, фальсифицировать и забивать псевдоюридическим спамом новые тома уголовного дела, блокировать доступ украинцам к информации оппозиционных СМИ.

И все это с одной-единственной целью: исключить Медведчука, как единственного сильного и неудобного для власти конкурента, из политической жизни страны.

Начинается новый политический сезон. А осенью растут протестные настроения и народ традиционно спрашивает власть: "А что, дорогие слуги и радетели за народ, вы сделали за год для этого самого народа? Как там экономика поживает? Не издохла еще? Переживем ли мы зиму?"

А ответить "кварталовцам" нечего. Ну, разве что рассказать людям как советник делегации Киева в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович размышляет о переименовании Украины в "Русь — Украина", а президент Зеленский успешно борется в Вашингтоне с "Северным потоком – 2", обязуясь заплатить $30 млрд. (очевидно, возьмем в США кредит) и спасти от банкротства американскую компанию "Westinghouse", которая – может быть, когда-то! — построит нам четыре атомных энергоблока.

Вот только существующие исключительно в воображении Зеленского "уникальные украинские космические технологии" на хлеб не намажешь! А возникшая – опять-таки в сознании нашего президента! — "химия" между Байденом и Зеленским никоим образом не изменит катастрофический дисбаланс между ростом цен, тарифов и зарплатами, пенсиями. И людям (67,1% украинцев считают себя бедными, — Госстат) может банально не хватить зимой денег на оплату "самого грязного" российского газа, который "мы не покупаем", но цены на который в Европе бьют все новые и новые рекорды.

И в этих условиях, когда очевидно полное политическое банкротство "зеленских", Медведчук предупреждает, что "Могут быть процессы, которые должны повлиять на власть или изменить политику, или провести в стране выборы — как парламентские, так и президентские — для смены власти, которая могла бы изменить эту ситуацию".

Но лидеру оппозиции есть что предложить Украине: "Во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий".

А что "95 квартал"? Очередное решение "ручного" Печерского суда, состоявшееся 2 сентября 2021 года — о продлении срока домашнего ареста (до 31.10.2021) Медведчуку наглядно показало: власть будет упорно наращивать усилия репрессивного аппарата и пропаганды — преследуя оппозицию, наступая на свободу слова и ограничивая права граждан, распространяя правовой беспредел, замещая в сознании людей социальные проблемы и усталость от войны на Донбассе сказочками о "светлом будущем".

Впрочем, пусть их! Бывшие комики – по недоразумению считающие себя политиками! – все равно не способны понять, что их театрализованное "управление государством" уже проиграло идеологии Медведчука, который вместо шоу предлагает строительство "правового социального государства, которое строит прагматичные экономические отношения как внутри себя, так и вовне".

Они уже проиграли оппозиции, которая представлена в стране не только политсилой Медведчука, но и большинством простых украинцев, желающих строить страну изнутри, а не по инструкциям "Вашингтонского обкома".

Нет, этого не поймут комики – без слова "бывшие"! Но очень удивятся, когда, потеряв власть, обнаружат себя фигурантами вполне конкретных уголовных дел, с вполне конкретными фактами и настоящими доказательствами своих противоправных и антинародных деяний.

И вот тогда станет действительно весело – нам, украинцам. Ведь, как известно – хорошо смеется тот, кто смеется последним.