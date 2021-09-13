В Украине санкциями СНБО в последние годы облагают исключительно своих же граждан и субъекты хозяйствования. Если при Петре Порошенко санкции вводились против иностранных, в частности российских, компаний, то сейчас "артиллерия бьет по своим"

Об этом пишет издание "Эхо Москвы", комментируя репрессии украинской власти в отношении лидера оппозиции Виктора Медведчука, передает 112 Украина.

Журналисты подчеркивают, что преследование инакомыслящих, закрытие независимых СМИ президент Владимир Зеленский осуществляет "в идеалах НКВД".

"Без каких-либо доказательств и документов, без решения суда и состязательного процесса президент Зеленский вершит правосудие в идеалах НКВД. Ни на одно из заседаний СНБО, на которых обсуждались санкции против граждан Украины, эти самые граждане приглашены и допущены не были. Точно так же никто их не судил, приговоры не выносились. Блокировка сайтов, активов и другие репрессивные меры осуществляются лишь по решению совещательного органа. В той же статье Википедии о сталинских тройках и репрессиях 1937-38 гг. мы читаем практически слово в слово описание работы системы Зеленского: "Характерным признаком дел, рассматриваемых "тройками", было минимальное количество документов, на основании которых выносилось решение о применении репрессии. В картонной обложке с типографскими надписями "Совершенно секретно. Хранить вечно" обычно подшиты: постановление об аресте, единый протокол обыска и ареста, один или два протокола допроса арестованного, обвинительное заключение. Следом в форме таблички из трёх ячеек на пол-листа идёт решение "тройки". Решение "тройки" обжалованию не подлежало, и, как правило, заключительным документом в деле являлся акт о приведении постановления в исполнение", - говорится в публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 82,5 тысячи материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.