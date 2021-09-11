Украинцы пристально следят за судом, который власть устроили над лидером оппозиции Виктором Медведчуком и все больше интересуются ходом дела. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 6 по 9 сентября 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США), пишет "112 Украина".

62,4% респондентов ответили, что они интересуются этим делом (+0,9%):

При этом выросло количество украинцев 38,5%, которые считают меру пресечения Медведчуку тяжелее выдвинутых обвинений (+2,4%). Вместе с этим 35,2% респондентов считают, что лидера оппозиции должны были отпустить из зала суда (+1,4%).