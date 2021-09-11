О наступлении на свободу слова и преследовании инакомыслящих в Украине пишут даже латиноамериканские СМИ.

Так, популярное аргентинское интернет-издание El Extremo Sur обращает внимание на то, что украинская власть еще в феврале закрыла независимые телеканалы, а теперь преследует оппозицию, в частности незаконно обвиняя оппозиционного политика Виктора Медведчука, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В публикации подчеркивается, что обвинение Медведчука в государственной измене не имеет ничего общего с правосудием, а связано с тем, что оппозиционер выступает против политики действующей власти.

«Обвинение не имеет ничего общего с правдой, а скорее, по словам Медведчука, связано с "политическими репрессиями", направленными против него и его партии, которая выступает против политики нынешних властей, за мирное разрешение конфликта на Донбассе и за восстановление хороших отношений с Россией», – пишет El Extremo Sur.

Напомним, 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова объявила о завершении досудебного расследования по обвинению Виктора Медведчука в государственной измене.

31 августа Медведчуку было вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца, так как, по мнению прокурора, в ходе ознакомления с материалами уголовного производства политик может их уничтожить.

2 сентября Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения, оставив Виктора Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Комментируя это решение, политик подчеркнул, что будет добиваться справедливости в международных инстанциях.



